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Эксклюзивный дизайн для вашего бизнеса

Автор темы Nikker, Сегодня, 11:13

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#1 Nikker

Nikker

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Обычный

Отправлено Сегодня, 11:13

Отличайся! Создавай впечатление! Будь солиднее! 
 
 
Делаю эксклюзивный дизайн для вашего бизнеса: 
 
 - Landig Page;
 - Веб-сайтов;
 - Интернет-магазинов;
 - Групп в всех соц.сетях;
 - Приложений;
 - Логотипов, баннеров, рекламных постов, прочее;
 - другая графика под заказ.
 
 
Обновил портфолио https://www.behance.net/Nikker123fab5.
 
 
Для чего Вашему бизнесу иметь эксклюзивный дизайн:
 
- Высоко оценивается поисковыми машинами;
- Узнаваемость бренда;
- Положительное первое впечатление на потенциального клиента/партнера;
- Возможность получить клиента с первого взгляда;
- Конверсия выше.
 
Почему я:
 
 - Выполнил около 100 различных дизайн проектов;
 - Полный спектр услуг по созданию дизайна;
 - Идеальное качество работы;
 - Невысокая цена, приемлемые сроки.
 
 
Контакты:
 
Skype smo_perviy
Telegram @Nikker
E-Mail golllandec@gmail.com
 
 
 
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