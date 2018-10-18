Отличайся! Создавай впечатление! Будь солиднее!
Делаю эксклюзивный дизайн для вашего бизнеса:
- Landig Page;
- Веб-сайтов;
- Интернет-магазинов;
- Групп в всех соц.сетях;
- Приложений;
- Логотипов, баннеров, рекламных постов, прочее;
- другая графика под заказ.
Обновил портфолио https://www.behance.net/Nikker123fab5.
Для чего Вашему бизнесу иметь эксклюзивный дизайн:
- Высоко оценивается поисковыми машинами;
- Узнаваемость бренда;
- Положительное первое впечатление на потенциального клиента/партнера;
- Возможность получить клиента с первого взгляда;
- Конверсия выше.
Почему я:
- Выполнил около 100 различных дизайн проектов;
- Полный спектр услуг по созданию дизайна;
- Идеальное качество работы;
- Невысокая цена, приемлемые сроки.
Контакты:
Skype smo_perviy
Telegram @Nikker
E-Mail golllandec@gmail.com