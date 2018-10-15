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AddProfit.today — получи +15% к ROI своей связки!

Автор темы AddProfit, Вчера, 12:16

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#1 AddProfit

AddProfit

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Отправлено Вчера, 12:16

Всем привет! 

Мы сделали новый сервис пассивной домонетизации товарного трафика для арбитражников — AddProfit.Today
Это совместный проект новостной рекламной сети ClicksCloud.net и топовой арбитражной команды AdClever.ru 
Давайте разбираться, что это такое! 
Как работает домонетизация трафика? 
Основная масса арбитражников льёт трафик по схеме: Рекламный креатив >> прелендинг >> лендинг >> лид. Но дальше мало кто думал, что после лида, пользователь готов еще что-то купить.  
293013-i5MIn.gif
Мы предлагаем следующее: 
Когда пользователь переходит с прелендинга на лендинг, прелендинг пользователя автоматически подменяется новостной витриной, где покупатель(уже подогретый и оставивший лид на вашем ленде) видит другие товарные тизеры. 
Наглядно выглядит это вот так: 
1. Пользователь переходит с вашего креатива на прелендинг: 
1b3dc606beedd687cd80720f6ad8881e-full.pn

2. При переходе на лендинг, он(лендинг) открывается в новом окне, а прелендинг подменяется нашей новостной витриной: 

794690f798b9109c0084d1e9cd80d340-full.jp

Вот так будет выглядеть наша(ваша) новостная витрина: 
43a247bc102614f61defa405d122b840-full.pn


Также есть вариант открытия витрины ClickUnder-ом, параллельно с лендингом. 
Как начать работу? 
1. Установите одну строчку кода на свой прелендинг или лендинг 
2. Выберите сценарий открытия новостной витрины — ClickChange или ClickUnder. 
3. Мы сами домонетизируем ваш трафик новостной витриной и заплатим от 50% профита 

В чём же плюсы?

1. Вы получаете минимум +25% пассивного дохода к профиту со своей связки, потратив один раз всего 5 минут времени на установку кода. 
2. Вам ничего не нужно делать. Всю рутину по наполнению витрины конвертабельными связками и актуальными новостями мы берём на себя. Поставили код — получаете 50% с общего профита. 
3. Мы используем лучшие товарные связки, новостные витрины и получаем самые максимальные ставки в топовых партнёрках. ClicksCloud.net — выкупает новостной трафик с крупнейших СМИ Рунета на собственную витрину. Эксперты в создании и монетизации новостных витрин. AdClever.ru — монетизирует сотни тысяч кликов товарного трафика в месяц. Имеет лучшие условия в самых известных партнёрках и точно знают, как делать профитные связки. 
4. Простая, даже новичку, статистика в личном кабинете. Вы точно видите, сколько и когда заработали. Заявку на выплату можно сделать там же, в любой момент. 
5. Наш формат домонетизации никак не режет конверт связки. Формат ClickChange - 100%, потому что пользователь видит новостную витрину уже после того, как оставил лид у вас и закрыл ленд. Протестировано на себе! 
Сколько можно заработать? 
Твой дополнительный заработок зависит от объёма трафика, который придёт на нашу новостную витрину. В среднем с каждых 8000 товарных кликов дейли мы приносим арбитражникам 100 000 рублей профита в месяц. По другой статистике +15% к ROI каждой связки. 

Бро, +15% к ROI каждой связки за установку одного кода на свой преленд. Ты ещё думаешь?! Регистрируйся и начинай, наш саппорт оперативно поможет по всем вопросам, если потребуется.smile.gif 

Погнали регистрироваться — AddProfit.Today 

Support  TG — @AddProfitSupport 
VK — https://vk.com/addprofit.today

 

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Сообщение отредактировал AddProfit: Вчера, 12:16

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