AddProfit.today — получи +15% к ROI своей связки!

Отправлено Вчера, 12:16

Всем привет!

Мы сделали новый сервис пассивной домонетизации товарного трафика для арбитражников — AddProfit.Today

Это совместный проект новостной рекламной сети ClicksCloud.net и топовой арбитражной команды AdClever.ru

Давайте разбираться, что это такое!

Как работает домонетизация трафика?

Основная масса арбитражников льёт трафик по схеме: Рекламный креатив >> прелендинг >> лендинг >> лид. Но дальше мало кто думал, что после лида, пользователь готов еще что-то купить.



Мы предлагаем следующее:

Когда пользователь переходит с прелендинга на лендинг, прелендинг пользователя автоматически подменяется новостной витриной, где покупатель(уже подогретый и оставивший лид на вашем ленде) видит другие товарные тизеры.

Наглядно выглядит это вот так:

1. Пользователь переходит с вашего креатива на прелендинг:





2. При переходе на лендинг, он(лендинг) открывается в новом окне, а прелендинг подменяется нашей новостной витриной:







Вот так будет выглядеть наша(ваша) новостная витрина:







Также есть вариант открытия витрины ClickUnder-ом, параллельно с лендингом.

Как начать работу?

1. Установите одну строчку кода на свой прелендинг или лендинг

2. Выберите сценарий открытия новостной витрины — ClickChange или ClickUnder.

3. Мы сами домонетизируем ваш трафик новостной витриной и заплатим от 50% профита



В чём же плюсы?

1. Вы получаете минимум +25% пассивного дохода к профиту со своей связки, потратив один раз всего 5 минут времени на установку кода.

2. Вам ничего не нужно делать. Всю рутину по наполнению витрины конвертабельными связками и актуальными новостями мы берём на себя. Поставили код — получаете 50% с общего профита.

3. Мы используем лучшие товарные связки, новостные витрины и получаем самые максимальные ставки в топовых партнёрках. ClicksCloud.net — выкупает новостной трафик с крупнейших СМИ Рунета на собственную витрину. Эксперты в создании и монетизации новостных витрин. AdClever.ru — монетизирует сотни тысяч кликов товарного трафика в месяц. Имеет лучшие условия в самых известных партнёрках и точно знают, как делать профитные связки.

4. Простая, даже новичку, статистика в личном кабинете. Вы точно видите, сколько и когда заработали. Заявку на выплату можно сделать там же, в любой момент.

5. Наш формат домонетизации никак не режет конверт связки. Формат ClickChange - 100%, потому что пользователь видит новостную витрину уже после того, как оставил лид у вас и закрыл ленд. Протестировано на себе!

Сколько можно заработать?

Твой дополнительный заработок зависит от объёма трафика, который придёт на нашу новостную витрину. В среднем с каждых 8000 товарных кликов дейли мы приносим арбитражникам 100 000 рублей профита в месяц. По другой статистике +15% к ROI каждой связки.



Бро, +15% к ROI каждой связки за установку одного кода на свой преленд. Ты ещё думаешь?! Регистрируйся и начинай, наш саппорт оперативно поможет по всем вопросам, если потребуется.



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Сообщение отредактировал AddProfit: Вчера, 12:16