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Эффективная реклама онлайн игр и Бизнес проектов

Автор темы MmoAdvert, Вчера, 11:22

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В теме одно сообщение

#1 MmoAdvert

MmoAdvert

    Новичок

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Обычный

Отправлено Вчера, 11:22

 
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Эффективная реклама онлайн игр и вашего бизнеса 
 
Команда MmoAdvert - услуги по эффективной рекламе MMORPG и Бизнес проектов с применением уникальных методов авторской разработки. 
 
plus3.png Индивидуальный подход к формированию рекламных объявлений для обеспечения наибольшей лояльности аудитории, внимания к рекламе и максимальной конверсии.
plus3.png Собственные методы и реализация услуг, разработанные нашими программистами при участии автора курсов по эффективной рекламе
plus3.png Огромный опыт наших сотрудников, как в игровой коммерческой индустрии, так и в бизнес сегменте.
plus3.png Мы имеем самые полный и актуальные базы контактов, собранных за счет аналитического парсинга на множестве площадок.
plus3.png Эффективные решения по массовому информированию целевой аудитории за счет социальных каналов продвижения.
plus3.png Прозрачный отчет о проделанной работе в качестве скриншотов, видео, графиков и списков.
plus3.png Готовые решения по рекламе Lineage и бизнес проектов.

 

До этого момента мы размещались только на MMORPG сообществах, и именно хорошие отзывы наших клиентов и активный спрос на новые решения по рекламе, дали хорошую мотивацию для преобразования нашей специфики, и теперь мы готовы презентовать наш новый проект MmoAdvert, который акцентируется не только на игровой сегмент, но и на бизнес сферу.
 
Сайт проекта: MmoAdvert.ru
 
Контакты для консультации: https://mmoadvert.ru/contacts

 


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На правах рекламы

#2 dianavan23

dianavan23

    Новичок

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Обычный

Отправлено Вчера, 11:51

отличный сайтhttps://polyfacture.ru/

 

https://polyfacture.ru/
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