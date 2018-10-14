Эффективная реклама онлайн игр и Бизнес проектов

Эффективная реклама онлайн игр и вашего бизнеса
Команда MmoAdvert - услуги по эффективной рекламе MMORPG и Бизнес проектов с применением уникальных методов авторской разработки.
Индивидуальный подход к формированию рекламных объявлений для обеспечения наибольшей лояльности аудитории, внимания к рекламе и максимальной конверсии.
Собственные методы и реализация услуг, разработанные нашими программистами при участии автора курсов по эффективной рекламе
Мы имеем самые полный и актуальные базы контактов, собранных за счет аналитического парсинга на множестве площадок.
Эффективные решения по массовому информированию целевой аудитории за счет социальных каналов продвижения.
Готовые решения по рекламе Lineage и бизнес проектов.
До этого момента мы размещались только на MMORPG сообществах, и именно хорошие отзывы наших клиентов и активный спрос на новые решения по рекламе, дали хорошую мотивацию для преобразования нашей специфики, и теперь мы готовы презентовать наш новый проект MmoAdvert, который акцентируется не только на игровой сегмент, но и на бизнес сферу.
Сайт проекта: MmoAdvert.ru
Контакты для консультации: https://mmoadvert.ru/contacts