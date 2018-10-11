Создание сайтов, и услуги от частного веб-мастера

Здравствуйте!
Я оказываю услуги создания и продвижения сайтов,
продвижения в соц. сетях. А также: CRM системы, системы учета данных, интеграция телефонии, разработка скриптов для разных задач.
Сотрудничая со мной Вы убедитесь что ответственность перед заказчиком, качественное, и своевременное выполнение задач - мой приоритет номер один.
В случае необходимости работы будут вестись круглосуточно, Вы всегда можете быть в курсе процесса.
Возможна работа по договору, с ИП.
Услуги:
- Сайты с нуля, под ключ
- Сайты на базе шаблонов
- Доработки сайтов
- Нестандартные проекты
- Продвижение сайтов
- Контекстная реклама
- Продвижение в соц. сетях
Пишите:
WhatsApp: +77711738888
Skype: li-studio
Почта: me@f-michail.ru