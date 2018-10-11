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Создание сайтов, и услуги от частного веб-мастера

Автор темы webschool500, Вчера, 17:40

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#1 webschool500

webschool500

    Новичок

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Обычный

Отправлено Вчера, 17:40

Здравствуйте!

 

Я оказываю услуги создания и продвижения сайтов,

продвижения в соц. сетях. А также: CRM системы, системы учета данных, интеграция телефонии, разработка скриптов для разных задач.

 

Сотрудничая со мной Вы убедитесь что ответственность перед заказчиком, качественное, и своевременное выполнение задач - мой приоритет номер один.

В случае необходимости работы будут вестись круглосуточно, Вы всегда можете быть в курсе процесса.

 

Возможна работа по договору, с ИП.

 

Услуги:

- Сайты с нуля, под ключ

- Сайты на базе шаблонов

- Доработки сайтов

- Нестандартные проекты

- Продвижение сайтов

- Контекстная реклама

- Продвижение в соц. сетях

 

Подробнее на моем сайте

 

Пишите:

WhatsApp: +77711738888

Skype: li-studio

Почта: me@f-michail.ru

 

 


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