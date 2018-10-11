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Вконтакте рассылка сообщений

Автор темы samadhi2411, Вчера, 16:47

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#1 samadhi2411

samadhi2411

    Новичок

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Обычный
  • Страна, Город:
    Нефтекамск
  • Пол:Мужчина

Отправлено Вчера, 16:47

Рассылка сообщений Вконтакте. Обращение к каждому по имени. Текст+ссылки+видео/фото. Отчёт в скриншотах. 100 лс - 150 рублей. Безопасно, доставка 100%. Могу подобрать аудиторию. Пишите https://vk.com/vedrus_15

 


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