Вконтакте рассылка сообщений

Рассылка сообщений Вконтакте. Обращение к каждому по имени. Текст+ссылки+видео/фото. Отчёт в скриншотах. 100 лс - 150 рублей. Безопасно, доставка 100%. Могу подобрать аудиторию. Пишите https://vk.com/vedrus_15
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Отправлено Вчера, 16:47
Рассылка сообщений Вконтакте. Обращение к каждому по имени. Текст+ссылки+видео/фото. Отчёт в скриншотах. 100 лс - 150 рублей. Безопасно, доставка 100%. Могу подобрать аудиторию. Пишите https://vk.com/vedrus_15
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