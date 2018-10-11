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Благотворительный дизайн.

Автор темы hand of blood, Сегодня, 10:57

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В теме одно сообщение

#1 hand of blood

hand of blood

    Ученик

  • Киберсанты
  • PipPip
  • 45 сообщений
15
Хороший

Отправлено Сегодня, 10:57

Здравствуйте,дорогие друзья!Начну немного издалека.

 

В прошлом месяце наткнулся на вот эту тему http://www.info-foru...mosch-srochno/  которая меня тронула до глубины души.Поразмыслив я начал думать чем же я могу помочь,так как денег у меня как таковых нет то я решил запустить тему-акцию.В чем же ее суть?

 

Суть в следующем - заказывая  у меня разработку дизайна будь то сайт или баннер либо же иконка все полученные деньги пойдут на помощь Александре,я не получу ни единого рубля.Итак что я делаю:

 

-Разработка дизайна сайтов(лендинги,визитки и тд)

-Баннеры.

-Оформляю соц.сети.

-Делаю дизайн отдельных элементов 

и тд и тп.

 

Вот реквизиты Александры

 

Карта Тинькофф Банка - 5536 9137 5687 0008

 

Яндекс. Деньги - 410011364958888

 

Карта Сбербанка - 2202 2007 1510 7700

 

WMR - R328030446362

 

те как вы понимаете деньги от заказа пойдут напрямую ей.

 

Цены более чем приемлемые.

Работаю я по предоплате(да да даже запуская акцию) это важно не мне, а Александре как гарантия того что она получит хоть что-то в случае форс-мажоров.

 

 

Примеры работ вы можете увидеть в другой моей теме http://www.info-foru...i/#entry362856 

 

 

Зачем же тебе это нужно? - спросят наверняка меня. Очень просто такие простые понятие как неравнодушное отношение к чужой беде,взаимовыручка,доброта на мой взгляд должны быть в обиходе у любого человека(если конечно он хочет быть человеком) в конце концов каждый из нас не дай Бог может оказаться в ее ситуации, да или просто в беде.Поэтому заказывая у меня дизайн вы кроме того что получаете готовый дизайн, вы также помогаете человеку.

Кроме того Александра будет отписываться когда ей будут приходить деньги за дизайн.Это нужно чтобы контролировать фин. поток.

 

Тема создана с разрешения и при поддержке администрации форума, а также Александры.Для того чтобы убедиться в том что тема не несет цели обогащения прошу администрацию и Александру подтвердить данный факт.

 

 

 

 


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#2 AmeLina

AmeLina

    Свой человек

  • Киберсанты
  • PipPipPipPipPip
  • 724 сообщений
414
Очень хороший
  • Пол:Женщина

Отправлено Сегодня, 11:10

Тема создана с разрешения и при поддержке администрации форума, а также Александры.Для того чтобы убедиться в том что тема не несет цели обогащения прошу администрацию и Александру подтвердить данный факт.

 

да, создание этой темы со мной согласовано!

 

спасибо, Александр, за неравнодушное отношение!


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