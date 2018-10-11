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Переход на новый формат электронной подписи - отложен!

Автор темы Анатолий Белоусов, Сегодня, 01:18

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#1 Анатолий Белоусов

Анатолий Белоусов

    Основатель форума

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  • 25 833 сообщений
8 290
Очень хороший
  • Страна, Город:
    Россия, г. Ижевск
  • Пол:Мужчина

Отправлено Сегодня, 01:18

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Ура, товарищи!  :-)
Хоть маленькая, но приятная новость!
      
Новый формат электронной подписи, разработанный в соответствии с национальным стандартом ГОСТа, будет применяться в обязательном порядке с 1 января 2020 г, а не с 1 января 2019 г., как планировалось ранее.
В связи с тем, что обязательный переход на новый формат отложен на один год, у организаций и ИП нет срочной необходимости менять свои сертификаты ЭП на новые!
       
Более того, рекомендуется пока пользоваться старым сертификатом, потому что не все контролирующие органы и операторы ЭДО умеют обрабатывать подписи, сформированные новыми сертификатами! :-)
Но если у вас есть только сертификат по новому стандарту, то использовать его не запрещается: контролирующие органы примут документы, подписанные новым сертификатом, но могут дополнительно попросить представить бумажный документ...

     
       
       

 


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