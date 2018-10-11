Переход на новый формат электронной подписи - отложен!

Ура, товарищи! :-)
Хоть маленькая, но приятная новость!
Новый формат электронной подписи, разработанный в соответствии с национальным стандартом ГОСТа, будет применяться в обязательном порядке с 1 января 2020 г, а не с 1 января 2019 г., как планировалось ранее.
Хоть маленькая, но приятная новость!
Новый формат электронной подписи, разработанный в соответствии с национальным стандартом ГОСТа, будет применяться в обязательном порядке с 1 января 2020 г, а не с 1 января 2019 г., как планировалось ранее.
В связи с тем, что обязательный переход на новый формат отложен на один год, у организаций и ИП нет срочной необходимости менять свои сертификаты ЭП на новые!
Более того, рекомендуется пока пользоваться старым сертификатом, потому что не все контролирующие органы и операторы ЭДО умеют обрабатывать подписи, сформированные новыми сертификатами! :-)
Но если у вас есть только сертификат по новому стандарту, то использовать его не запрещается: контролирующие органы примут документы, подписанные новым сертификатом, но могут дополнительно попросить представить бумажный документ...