Переход на новый формат электронной подписи - отложен!

Отправлено Сегодня, 01:18





Ура, товарищи! :-)

Хоть маленькая, но приятная новость!



Новый формат электронной подписи, разработанный в соответствии с национальным стандартом ГОСТа, будет применяться в обязательном порядке с 1 января 2020 г, а не с 1 января 2019 г., как планировалось ранее.

В связи с тем, что обязательный переход на новый формат отложен на один год, у организаций и ИП нет срочной необходимости менять свои сертификаты ЭП на новые!

Более того, рекомендуется пока пользоваться старым сертификатом, потому что не все контролирующие органы и операторы ЭДО умеют обрабатывать подписи, сформированные новыми сертификатами! :-)

Но если у вас есть только сертификат по новому стандарту, то использовать его не запрещается: контролирующие органы примут документы, подписанные новым сертификатом, но могут дополнительно попросить представить бумажный документ...





