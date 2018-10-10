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Мероприятие для разработчиков блокчейн технологий. Октябрь 2018.

Автор темы crypton23, Сегодня, 11:28

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#1 crypton23

crypton23

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Отправлено Сегодня, 11:28

Здравствуйте. Приглашаем молодых и уже опытных программистов, так же команды разработчиков принять участие в нашем хакатоне. 
Призовой фонд на октябрь 1 200 000 рублей. 
Самые талантливые поедут в Гонконг на хакатон 5 февраля. Многие получат работу мечты! 
 
Первое наше мероприятие уже состоялось в сентябре этого года. Где призовой фонд составлял 1 500 000 рублей.
 
регистрация для участия -  по ссылке
 
Расписание октября:
1-15 октября- регистрация и выбор задач
15-22октября online Serial Hacking October 2018
22-24 октября onlineмодерация и утверждение проектов
25 октября offline финал Serial Hacking October 2018
 
p/s все вопросы можно задавать в ветку на форуме. Мы ответим, как можно быстрее
 

 


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