Мероприятие для разработчиков блокчейн технологий. Октябрь 2018.

Здравствуйте. Приглашаем молодых и уже опытных программистов, так же команды разработчиков принять участие в нашем хакатоне.
Призовой фонд на октябрь 1 200 000 рублей.
Самые талантливые поедут в Гонконг на хакатон 5 февраля. Многие получат работу мечты!
Первое наше мероприятие уже состоялось в сентябре этого года. Где призовой фонд составлял 1 500 000 рублей.
регистрация для участия - по ссылке
Расписание октября:
1-15 октября- регистрация и выбор задач
15-22октября online Serial Hacking October 2018
22-24 октября onlineмодерация и утверждение проектов
25 октября offline финал Serial Hacking October 2018
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