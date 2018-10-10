Мероприятие для разработчиков блокчейн технологий. Октябрь 2018.

Отправлено Сегодня, 11:28

Здравствуйте. Приглашаем молодых и уже опытных программистов, так же команды разработчиков принять участие в нашем хакатоне.

Призовой фонд на октябрь 1 200 000 рублей.

Самые талантливые поедут в Гонконг на хакатон 5 февраля. Многие получат работу мечты!

Первое наше мероприятие уже состоялось в сентябре этого года. Где призовой фонд составлял 1 500 000 рублей.

Расписание октября:

1-15 октября- регистрация и выбор задач

15-22октября online Serial Hacking October 2018

22-24 октября onlineмодерация и утверждение проектов

25 октября offline финал Serial Hacking October 2018

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