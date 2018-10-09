Forex прибыльные прогнозы

Здесь будет представляться анализ по всем валютным парам!
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Отправлено Сегодня, 11:12
09.10.2018 11:11 GMT+1 - USD/CAD в течение дня: Под давлением.
Наша точка разворота находится на уровне 1,2985.
Наше предпочтение: продавать ниже 1,2985 с целевыми точками 1,2940 и 1,2910.
Альтернативный сценарий: прорыв вверх уровня 1,2985 откроет путь к 1,3010 и 1,3030.
Анализ: RSI смешанный, но скорее медвежий.
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Отправлено Сегодня, 15:33
Наша точка разворота находится на уровне 1,1485.
Наше предпочтение: продавать ниже 1,1485 с целевыми точками 1,1430 и 1,1390.
Альтернативный сценарий: прорыв вверх уровня 1,1485 откроет путь к 1,1505 и 1,1530.
Анализ: RSI отрицательно направлен.
Наша точка разворота находится на уровне 1,3080.
Наше предпочтение: продавать ниже 1,3080 с целевыми точками 1,3030 и 1,3000.
Альтернативный сценарий: прорыв вверх уровня 1,3080 откроет путь к 1,3105 и 1,3135.
Анализ: RSI отрицательно направлен.
Наша точка разворота находится на уровне 0,9910.
Наше предпочтение: покупать выше 0,9910 с целевыми точками 0,9970 и 1,0000.
Альтернативный сценарий: прорыв вниз уровня 0,9910 откроет путь к 0,9895 и 0,9875.
Анализ: RSI смешанный, скорее бычий.
Наша точка разворота находится на уровне 113,00.
Наше предпочтение: покупать выше 113,00 с целевыми точками 113,40 и 113,55.
Альтернативный сценарий: прорыв вниз уровня 113,00 откроет путь к 112,80 и 112,50.
Анализ: RSI положительно направлен.
Наша точка разворота находится на уровне 1,2960.
Наше предпочтение: покупать выше 1,2960 с целевыми точками 1,3010 и 1,3050.
Альтернативный сценарий: прорыв вниз уровня 1,2960 откроет путь к 1,2940 и 1,2910.
Анализ: RSI смешанный, скорее бычий.
Наша точка разворота находится на уровне 0,7095.
Наше предпочтение: продавать ниже 0,7095 с целевыми точками 0,7040 и 0,7010.
Альтернативный сценарий: прорыв вверх уровня 0,7095 откроет путь к 0,7115 и 0,7130.
Анализ: RSI пробил вниз восходящую трендовую линию.
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