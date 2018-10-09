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Forex прибыльные прогнозы

Автор темы SergeiForex2018, Сегодня, 09:54

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Сообщений в теме: 2

#1 SergeiForex2018

SergeiForex2018

    Новичок

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Отправлено Сегодня, 09:54

Здесь будет представляться анализ по всем валютным парам!

 

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#2 SergeiForex2018

SergeiForex2018

    Новичок

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    Россия,Москва
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Отправлено Сегодня, 11:12

09.10.2018 11:11 GMT+1 - USD/CAD в течение дня: Под давлением.

Наша точка разворота находится на уровне 1,2985.

Наше предпочтение: продавать ниже 1,2985 с целевыми точками 1,2940 и 1,2910.

Альтернативный сценарий: прорыв вверх уровня 1,2985 откроет путь к 1,3010 и 1,3030.

Анализ: RSI смешанный, но скорее медвежий.

 

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#3 SergeiForex2018

SergeiForex2018

    Новичок

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    Россия,Москва
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Отправлено Сегодня, 15:33

09.10.2018 16:02 GMT+1 - EUR/USD в течение дня: Консолидация.

Наша точка разворота находится на уровне 1,1485.

Наше предпочтение: продавать ниже 1,1485 с целевыми точками 1,1430 и 1,1390.

Альтернативный сценарий: прорыв вверх уровня 1,1485 откроет путь к 1,1505 и 1,1530.

Анализ: RSI отрицательно направлен.

74_20181009155621.gif
09.10.2018 16:03 GMT+1 - GBP/USD в течение дня: Ключевая линия сопротивления расположена на уровне 1,3080.

Наша точка разворота находится на уровне 1,3080.

Наше предпочтение: продавать ниже 1,3080 с целевыми точками 1,3030 и 1,3000.

Альтернативный сценарий: прорыв вверх уровня 1,3080 откроет путь к 1,3105 и 1,3135.

Анализ: RSI отрицательно направлен.

76_20181009160323.gif
09.10.2018 16:04 GMT+1 - USD/CHF в течение дня: Tенденция остается бычьей.

Наша точка разворота находится на уровне 0,9910.

Наше предпочтение: покупать выше 0,9910 с целевыми точками 0,9970 и 1,0000.

Альтернативный сценарий: прорыв вниз уровня 0,9910 откроет путь к 0,9895 и 0,9875.

Анализ: RSI смешанный, скорее бычий.

77_20181009160323.gif
09.10.2018 16:02 GMT+1 - USD/JPY в течение дня: Tенденция остается бычьей.

Наша точка разворота находится на уровне 113,00.

Наше предпочтение: покупать выше 113,00 с целевыми точками 113,40 и 113,55.

Альтернативный сценарий: прорыв вниз уровня 113,00 откроет путь к 112,80 и 112,50.

Анализ: RSI положительно направлен.

75_20181009155623.gif
09.10.2018 16:06 GMT+1 - USD/CAD в течение дня: Tенденция остается бычьей.

Наша точка разворота находится на уровне 1,2960.

Наше предпочтение: покупать выше 1,2960 с целевыми точками 1,3010 и 1,3050.

Альтернативный сценарий: прорыв вниз уровня 1,2960 откроет путь к 1,2940 и 1,2910.

Анализ: RSI смешанный, скорее бычий.

86_20181009160534.gif
09.10.2018 16:01 GMT+1 - AUD/USD в течение дня: Ключевая линия сопротивления расположена на уровне 0,7095.

Наша точка разворота находится на уровне 0,7095.

Наше предпочтение: продавать ниже 0,7095 с целевыми точками 0,7040 и 0,7010.

Альтернативный сценарий: прорыв вверх уровня 0,7095 откроет путь к 0,7115 и 0,7130.

Анализ: RSI пробил вниз восходящую трендовую линию.

 

 

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