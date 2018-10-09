OctoTracker - профессиональный трекер трафика для арбитражников

Представляем вам профессиональный трекер трафика для арбитражников - OctoTracker.
Почему выбирают именно нас:
Две TDS системы для максимального управления трафиком
Благодарям двум TDS вы сможете ставить в сплит неограниченное количество потоков и легко проводить сплит -тесты лендингов-прелендингов и непосредственно ПП.
Внушительный набор гибких фильтров
Распределяйте трафик в потоках по 25+ параметрам.
Разделяйте и властвуйте!
Возможность кло@кинга без редиректа
С помощью технологий IFrame и cUrl вы сможете протащить сквозь модерацию нужный и профитный, но такой “тёмный” оффер.
Оба этих способа перенаправления без редиректа идеально подходят для работы с сетями, в которых строго запрещено, или не поддерживается использование хоть каких нибудь стандартных типов редиректа
Дублирование Postback
Октотрекер может брать данные постбека (лиды, статусы, выплаты и прочие), которые получает от вашей СРА-сети и передавать их дальше, в другую систему сторонней аналитики, либо сразу в источник трафика.
Оптимизация перейдёт на новый уровень!
Добавьте к этому мощную аналитику по 20+ срезам, высокую скорость обработки кликов и быструю генерация отчетов, а также интеграцию с большинством популярных источников трафика и партнерок не только в СНГ, но и за рубежом.
Более подробно о возможностях трекера вы можете узнать здесь: Все возможности | OctoTracker
Реферальная система с комиссией до 40 процентов поможет открыть этот инструмент для друзей и партнёров.
По всем вопросам вы можете оперативно пообщаться с дружелюбным саппортом в Skype или Telegram.
Skype: octotracker.support
Telegram: @OctoSupport
Tам же, у саппорта,можно получить триал доступ.
Попробуйте инструмент прямо сейчас!