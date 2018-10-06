Перейти к содержимому

Самая высокооплачиваемая удалённая работа!
Фотография

[Спам Telegram] - Рассылка, инвайтинг, администрирование каналов

Автор темы telegahouse, Сегодня, 04:14

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В этой теме нет ответов

#1 telegahouse

telegahouse

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 1 сообщений
0
Обычный

Отправлено Сегодня, 04:14

Доброго дня!
Telegram.House предлагает Вам быстро и за небольшую цену получить множество клиентов для Вашего бизнеса, товара или услуги.
 
Перечень услуг:
- Рассылки(спам) по Telegram от 200 руб
- Инвайтинг Telegram от 249 руб
- Администрирование каналов от 2499 руб
- Продвижение каналов 
 
Наши преимущества:
— Минимальный заказ 249 руб
— Быстрые сроки выполнения (работа в день заказа).
— Ответственный подход к работе.
— Гарантия рассылки - Вы получаете фотоотчет о выполнение работы.
 
Принимае оплату на:
Yandex, qiwi, Bitcoin.
 
Гарантии:
Яндекс счет - идентифицирован.
Отзывы
 
На связи:
admin@telegram.house
 
рассылка телеграм, спам телеграм, telegram spam, telegram рассылка сообщений, telegram боты

 


  • 0
На правах рекламы

Обратно в Биржа фрилансеров


Количество пользователей, читающих эту тему: 6

0 пользователей, 6 гостей, 0 скрытых пользователей

  1. Info-Forum.Ru - Сообщество Киберсантов Рунета
  2. Информационная коммерция, Киберсантинг
  3. Биржа фрилансеров
  4. Правила форума