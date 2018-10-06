[Спам Telegram] - Рассылка, инвайтинг, администрирование каналов

Доброго дня!
Telegram.House предлагает Вам быстро и за небольшую цену получить множество клиентов для Вашего бизнеса, товара или услуги.
Перечень услуг:
- Рассылки(спам) по Telegram от 200 руб
- Инвайтинг Telegram от 249 руб
- Администрирование каналов от 2499 руб
- Продвижение каналов
Наши преимущества:
— Минимальный заказ 249 руб
— Быстрые сроки выполнения (работа в день заказа).
— Ответственный подход к работе.
— Гарантия рассылки - Вы получаете фотоотчет о выполнение работы.
Принимае оплату на:
Yandex, qiwi, Bitcoin.
Гарантии:
Яндекс счет - идентифицирован.
Отзывы
На связи:
admin@telegram.house
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