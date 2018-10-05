Магазин сейфов HardSafe - самый большой в России

Отправлено Сегодня, 12:31

Наша компания является эксклюзивным поставщиком в России большого количества импортных взломостойких и огневзломостойких сейфов. Среди них: ROBUR, HABECO, STAHLKRAFT, Defender Pro.

Специализацией интернет-магазина Хардсейф является продажа сейфового оборудования. На страницах нашего каталога вы можете подобрать и купить сейф для дома, офиса, гостиницы.

Конструкции различаются по габаритным размерам, взломостойкости, функциональному назначению и другим параметрам. Обратите внимание: мы не только продаем готовое оборудование, но и принимаем заказы на услуги по изготовлению сейфов с индивидуальными техническими характеристиками.

Взломостойкие сейфы - самые популярные модели в нашем магазине:

ROBUR, HABECO, Gemini Pro, Valberg Рубеж, Valberg Алмаз, Valberg ASK, Valberg Кварцит, Valberg Форт, Valberg Гранит, Valberg Карат, MDTB Bastion, MDTB Burgas, SafeTronics TSS, Tantalum NTR, Рипост BMI, Рипост BM, Format.

Нашими клиентами являются тысячи покупателей со всех городов России и не только. Среди них крупные и мелкие компании и организации, банки, ювелирные магазины, медицинские учреждения и больницы, частные и известные лица, среди них владельцы оружия, роскоши. Магазин HardSafe является крупнейшим поставщиком сейфов в Москве и других городах России, СНГ. Цель нашей компании быть востребованной на рынке систем безопасности для дома и офиса, быть в лидирующих позициях в своей отрасли. За 20 лет работы мы накопили достаточно информации чтобы отвечать на самые сложные вопросы клиентов при выборе сейфов. Мы написали об этом множество статей, новостей, обзоров и пресс-релизов, многие из них доступны в интернете и на сайте нашего магазина.

В магазине HARDSAFE вы можете выбрать и купить любую понравившуюся Вам модель под любой вид оружия.

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Сообщение отредактировал hardsafe: Сегодня, 12:31