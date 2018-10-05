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Партнерская программа Betsstore

Автор темы qwerty465789, Сегодня, 12:28

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#1 qwerty465789

qwerty465789

    Ученик

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Отправлено Сегодня, 12:28

Здравствуйте. Хочу рассказать про партнерскую программу сайта Betsstore.
Сам сайт является букмекерской конторой, но у него отличная партнерка, для привлечения игроков.
Перейдя по ссылке - betsstore.net
Вы попадете на страницу собственно этого сайта.
Регистрируйтесь, подтверждаете почту.
Потом идете на главную страницу сайта и листаете в самый низ и видите там:
W9oVzC9sSR_7CgypjMZ5zw.png
 
Кликаете на нее и переходите на следующую страницу.
 
ykUPRhNJQ2SXfg6_04jxzw.png
 
Выбираете для вас предпочтительный вид привлечения пользователей на сайт, и собственно становитесь партнером.
XWbR1U5OS0uxS2_u4n8tlA.png
 
b6tT03p2T4G2g52Pfb-lpg.png
 
Обязательно прочтите партнерское соглашение!!!
Минимальная сумма для вывода составляет 100 рублей.
 
Есть три способа вывода заработанных денег:
- карта
- киви
- яндекс деньги.
Повторно деньги можно будет вывести через 10 дней.
Выводятся в течении 2-3 дней.
Можете сами убедится что партнерка платит
 
Spq9_omLTjyLfW2JvCB4jA.png
 
По любым вопросам обращайтесь в техподдержку сайта, там получите детальный ответ на свой вопрос.

 


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