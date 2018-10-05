Партнерская программа Betsstore

Отправлено Сегодня, 12:28

Здравствуйте. Хочу рассказать про партнерскую программу сайта Betsstore.

Сам сайт является букмекерской конторой, но у него отличная партнерка, для привлечения игроков.

Перейдя по ссылке - betsstore.net

Вы попадете на страницу собственно этого сайта.

Регистрируйтесь, подтверждаете почту.

Потом идете на главную страницу сайта и листаете в самый низ и видите там:

Кликаете на нее и переходите на следующую страницу.

Выбираете для вас предпочтительный вид привлечения пользователей на сайт, и собственно становитесь партнером.

Обязательно прочтите партнерское соглашение!!!

Минимальная сумма для вывода составляет 100 рублей.

Есть три способа вывода заработанных денег:

- карта

- киви

- яндекс деньги.

Повторно деньги можно будет вывести через 10 дней.

Выводятся в течении 2-3 дней.

Можете сами убедится что партнерка платит

По любым вопросам обращайтесь в техподдержку сайта, там получите детальный ответ на свой вопрос.