Смешное: налоговики рвутся блокировать домены, КЦ бьет их по рукам...

Отправлено Сегодня, 01:39

Федеральная налоговая служба (ФНС) просит наделить ее полномочиями по разделегированию доменных имен интернет-магазинов, не использующих контрольно-кассовую технику (ККТ). Об этом в ходе прошедшей в Юрмале (Латвия) конференции TLDCON-2018 рассказал директор Координационного центра национального домена сети интернет (КЦ) Андрей Воробьев.

Инициативу о расширении полномочий ФНС выдвинула Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ). Соответствующее письмо президент ассоциации Артем Соколов направил министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константину Носкову. В письме говорится об итогах исследования деятельности 1 тыс. крупнейших интернет-магазинов Рунета. Оно выявило ряд недобросовестных практик, которые были замечены у более чем 15% ресурсов.

Нарушения выражаются в сокрытии или искажении наименования хозяйствующего субъекта, осуществляющего деятельность, его юридического и фактического адресов, ограничении приема платежных карт или увеличении стоимости товара в случаях, когда потребители имеют намерение оплатить его безналичным способом, а также в невыполнении требований законодательства о порядке применения контрольно-кассовой техники.

Существующая нормативная база не располагает действенными административными мерами против нарушений в Сети — как в сфере защиты прав потребителей, так и в части налоговой дисциплины, делают вывод в АКИТ. К примеру, осуществление налоговыми органами контроля над применением ККТ в интернете является затруднительным, так как отсутствуют полномочия по приостановлению делегирования доменных имен при обнаружении факта неприменения контрольно-кассовой техники.

В этой связи АКИТ попросила разработать критерии блокировки недобросовестных интернет-магазинов и включить ФНС и Роспотребнадзор в перечень компетентных организаций, обладающих возможностью досудебного приостановления деятельности доменных имен, использующихся недобросовестными интернет-магазинами.

Впрочем, регулятор доменных зон Рунета — Координационный центр — выступает против наделения налоговой службы такими полномочиями! В ответе Андрея Воробьева, направленном в Минкомсвязи, говорится, что институт организаций, уполномоченных на разделигирование доменов, создавался для противодействия правонарушениям, несущим непосредственную угрозу пользователям интернета. Применение же указанного механизма к иным отношениям, в том числе финансовым и налоговым, будет противоречить букве и духу правил КЦ.

Кроме того, в КЦ считают, что наделение ФНС запрошенными полномочиями не будет эффективным. Во-первых, разделегирование доменного имени не приведет к прекращению функционирования сайта — он по-прежнему будет доступен по IP-адресу, а его владельцы смогут создать дополнительные домены.

С другой стороны, прекращение делегирования доменного имени повлияет на весь контент, расположенный на соответствующем адресе и субдоменах. Особенно это опасно для социальных сетей — в случае разделегирования домена из-за размещения контента ее пользователями. Также из-за разделегирования домена перестанет работать электронная почта для связи с его администратором.

Наконец, затраты органа исполнительной власти на разделегирование доменного имени незначительны, что ведет к росту риска на ошибочные блокировки, заключает Воробьев. В КЦ добавили, что регулярно получают запросы от различных организаций с просьбой предоставить им права на разделегирование доменов по различным основаниям. Например, та же АКИТ ранее просила предоставить ей полномочия по разделегированию доменных имен, зарегистрированных с нарушением прав на товарные знаки, но получила отказ.