Обучение электроэпиляции – практические занятия Сургут

Обучение электроэпиляции под руководством опытного мастера. Всего за несколько часов вы узнаете, насколько реально удаление волос навсегда, и научитесь работать самостоятельно.
Обучение нацелено на получение навыков для себя, но может стать и началом вашей карьеры – у вас появится работа на дому в области красоты и здоровья.
Преимущества и возможности:
- занятия в небольших группах – специалист уделяет достаточно внимания каждому учащемуся;
- полный комплекс оборудования, инструментов и материалов для работы;
- постановка рук;
- подробный разбор теории, обсуждение способов заработка на электроэпиляции – работа на себя;
- удобный график проведения уроков;
- оптимальные и разумные расценки.
Вы узнаете, помогает ли лазерная эпиляция, и насколько эффективен данный метод удаления волос.
Занятия проводятся в спокойной и комфортной обстановке. Большое внимание уделяется практике.
1 занятие на 2 часа – теория.
1 занятие на 2 часа – практика (общая).
1 разбор в группе на 2 или 3 часа – обсуждение аппаратов (модели, особенности, расценки), обустройства рабочего пространства, вопросов дезинфекции и гигиены.
3 дня занятий по 3 часа практики (не академических, а настоящих, по 60 минут).
Тем, кого интересует электроэпиляция, Тюмень позволяет пройти эффективный и короткий курс всего за несколько дней.
Экспресс-курс 2 дня: 12 000 рублей ; Курс 5 дней- 10000 рублей
89068223646 Нуриханова Альбина Ринатовна