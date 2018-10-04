Обучение электроэпиляции – практические занятия Сургут

Отправлено Сегодня, 05:30

Обучение электроэпиляции под руководством опытного мастера. Всего за несколько часов вы узнаете, насколько реально удаление волос навсегда, и научитесь работать самостоятельно.

Обучение нацелено на получение навыков для себя, но может стать и началом вашей карьеры – у вас появится работа на дому в области красоты и здоровья.

Преимущества и возможности:

- занятия в небольших группах – специалист уделяет достаточно внимания каждому учащемуся;

- полный комплекс оборудования, инструментов и материалов для работы;

- постановка рук;

- подробный разбор теории, обсуждение способов заработка на электроэпиляции – работа на себя;

- удобный график проведения уроков;

- оптимальные и разумные расценки.

Вы узнаете, помогает ли лазерная эпиляция, и насколько эффективен данный метод удаления волос.

Занятия проводятся в спокойной и комфортной обстановке. Большое внимание уделяется практике.

1 занятие на 2 часа – теория.

1 занятие на 2 часа – практика (общая).

1 разбор в группе на 2 или 3 часа – обсуждение аппаратов (модели, особенности, расценки), обустройства рабочего пространства, вопросов дезинфекции и гигиены.

3 дня занятий по 3 часа практики (не академических, а настоящих, по 60 минут).

Тем, кого интересует электроэпиляция, Тюмень позволяет пройти эффективный и короткий курс всего за несколько дней.

Экспресс-курс 2 дня: 12 000 рублей ; Курс 5 дней- 10000 рублей

89068223646 Нуриханова Альбина Ринатовна