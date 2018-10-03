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Создание сайтов, и услуги от частного веб-мастера

Автор темы WEBSCHOOL1, Сегодня, 14:04

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#1 WEBSCHOOL1

WEBSCHOOL1

    Новичок

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Обычный

Отправлено Сегодня, 14:04


Здравствуйте!
 
Я оказываю услуги создания и продвижения сайтов, 
продвижения в соц. сетях. А также: CRM системы, системы учета данных, интеграция телефонии, разработка скриптов для разных задач.
 
Сотрудничая со мной Вы убедитесь что ответственность перед заказчиком, качественное, и своевременное выполнение зачад - мой приоритет номер один. 
В случае необходимости работы будут вестись круглосуточно, Вы всегда можете быть в курсе процесса.
 
Возможна работа по договору, с ИП.
 
Услуги:
 - Сайты с нуля, под ключ
 - Сайты на базе шаблонов
 - Доработки сайтов
 - Нестандартные проекты
 - Продвижение сайтов
 - Контекстная реклама
 - Продвижение в соц. сетях
 
 
Пишите:
WhatsApp: +77711738888
Skype: li-studio
Почта: me@f-michail.ru
 

 


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