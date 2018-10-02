FBCONFFBCONF - Все о бизнесе в Facebook (2018)

На конференции FBconf ты сможешь узнать все о ведении бизнеса в Facebook и Instagram: http://fbconf.com
Почему стоит пойти?
Здесь соберутся практики, которые поделятся личными кейсами о том, как продвигать бренды с помощью Facebook и Instagram, Messenger и Whatsapp. Всего будет 2 потока: Instagram и Facebook и 16 докладов от спецов компаний, с которыми ты хорошо знаком, уверен.
Кто будет?
А вот и о спикерах: Павел Антонов (Median ads),
Сергей Желепа (WebPromo),
Андрей Перетяка (Social Expert),
Александр Олейник (Oleynik Studio),
Артем Визарт (VIZART, SMM & Events),
Шевцов Иван (Sheving Compan) и другие не менее опытные и профильные спикеры.
В чём фишка?
В начале 2018 года в Facebook было зарегистрировано 2,13 миллиардов пользователей, и эта цифра постоянно растет. Для одних — это огромная сеть для общения, получения информации, покупок и просто самоутверждения, для других способ заработать, на первых. На этой тусовке будут те, для кого Facebook стал неотъемлемой частью не только личной жизни, но и бизнеса.
Где и когда будет проходить?
28 сентября, г. Киев, Отель "Русь"
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