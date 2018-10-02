FBCONFFBCONF - Все о бизнесе в Facebook (2018)

Отправлено Вчера, 21:46

На конференции FBconf ты сможешь узнать все о ведении бизнеса в Facebook и Instagram: http://fbconf.com

Почему стоит пойти?

Здесь соберутся практики, которые поделятся личными кейсами о том, как продвигать бренды с помощью Facebook и Instagram, Messenger и Whatsapp. Всего будет 2 потока: Instagram и Facebook и 16 докладов от спецов компаний, с которыми ты хорошо знаком, уверен.



Кто будет?



А вот и о спикерах: Павел Антонов (Median ads),

Сергей Желепа (WebPromo),

Андрей Перетяка (Social Expert),

Александр Олейник (Oleynik Studio),

Артем Визарт (VIZART, SMM & Events),

Шевцов Иван (Sheving Compan) и другие не менее опытные и профильные спикеры.

В чём фишка?



В начале 2018 года в Facebook было зарегистрировано 2,13 миллиардов пользователей, и эта цифра постоянно растет. Для одних — это огромная сеть для общения, получения информации, покупок и просто самоутверждения, для других способ заработать, на первых. На этой тусовке будут те, для кого Facebook стал неотъемлемой частью не только личной жизни, но и бизнеса.



Где и когда будет проходить?



28 сентября, г. Киев, Отель "Русь"



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