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FBCONFFBCONF - Все о бизнесе в Facebook (2018)

Автор темы Margoha, Вчера, 21:46

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#1 Margoha

Margoha

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Отправлено Вчера, 21:46

На конференции FBconf ты сможешь узнать все о ведении бизнеса в Facebook и Instagram: http://fbconf.com

 

Почему стоит пойти?

Снимок экрана 2018-09-19 в 18.02.38.png

Снимок экрана 2018-09-19 в 18.02.06.png

Здесь соберутся практики, которые поделятся личными кейсами о том, как продвигать бренды с помощью Facebook и Instagram, Messenger и Whatsapp. Всего будет 2 потока: Instagram и Facebook и 16 докладов от спецов компаний, с которыми ты хорошо знаком, уверен.

Кто будет?

А вот и о спикерах: Павел Антонов (Median ads),
Сергей Желепа (WebPromo),
Андрей Перетяка (Social Expert),
Александр Олейник (Oleynik Studio),
Артем Визарт (VIZART, SMM & Events),
Шевцов Иван (Sheving Compan) и другие не менее опытные и профильные спикеры.

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В чём фишка?

В начале 2018 года в Facebook было зарегистрировано 2,13 миллиардов пользователей, и эта цифра постоянно растет. Для одних — это огромная сеть для общения, получения информации, покупок и просто самоутверждения, для других способ заработать, на первых. На этой тусовке будут те, для кого Facebook стал неотъемлемой частью не только личной жизни, но и бизнеса.

Где и когда будет проходить?

28 сентября, г. Киев, Отель "Русь"

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