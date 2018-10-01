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Продажа RDP/дедик

Автор темы MrLuck, Сегодня, 18:34

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#1 MrLuck

MrLuck

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Отправлено Сегодня, 18:34

Здравствуйте уважаемые пользователи форума!

Рады представить вам новый сервис по продаже RDP/дедиков под любые задачи (AdSense , paypal, покер, залив на ютуб, перелив файлов, торренты, и прочее).
Большой выбор стран в наличии

ОС по умолчанию английская винда, другие ОС по договоренности. 
Админ или юзер по запросу, по дефолту - рандом.
Также дефолтом уже стоит браузер и чистилка.

Один дедик в одни руки. 

По поводу замены: 
Гарантия распространяется только на коннект к серверу в течение 48 часов с момента покупки. Если вы своими действиями убили дедик - тут без гарантий.
Я не несу ответственности за ваши действия. Забанили за спам без проксей, за хрумер без проксей, за ДП и прочую чернуху без защиты - сами виноваты.
Я не занимаюсь настройкой и русификацией дедика и софта. Дедик вы получаете “as is” и дальше уже сами. Но браузер уже будет на дедике.

Покупая сервер у меня, вы гарантированно получите учетку, доступ и рабочий толстый канал.

Стоимость: 120 рублей.

Cпособы оплаты: КИВИ, ЯД.
Проверенный гарант за ваш счет. 

Контактные данные: 
Телега @MrDedik

 

P.S. Полезное.

 

Как зайти на дедик:

WIN:нажмите комбинацию клавиш win-R и напишите в появившемся окне «mstsc». Далее введите данные для доступа к серверу

NIX: скачайте и установите приложение Remmina, запустите и вводите данные для подключения

Mac OS: скачайте в appstore «Microsoft Remote Desktop», запустите и вводите данные для подключения.

iOS: скачайте в appstore «Microsoft Remote Desktop», запустите и вводите данные для подключения.

Android: скачайте в play store «Microsoft Remote Desktop», запустите и вводите данные для подключения.

 

Как избежать бана дедика и продлить ему жизнь - пользуйтесь прокси и впн! При любых задачах темнее белого!

 

Как «ускорить» дедик: довольно часто дедики «тормозят» из-за того, что у вас (именно у вас, а не у дедика) слабый канал. В таких случаях в RDP рекомендую сменить разрешение на 800*600 и цветность поменьше Разрешение не вашей системы, не системы на дедике, а именно отображаемое разрешение в рдп.

 

 


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