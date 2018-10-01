Продажа RDP/дедик

Здравствуйте уважаемые пользователи форума!
Рады представить вам новый сервис по продаже RDP/дедиков под любые задачи (AdSense , paypal, покер, залив на ютуб, перелив файлов, торренты, и прочее).
Большой выбор стран в наличии
ОС по умолчанию английская винда, другие ОС по договоренности.
Админ или юзер по запросу, по дефолту - рандом.
Также дефолтом уже стоит браузер и чистилка.
Один дедик в одни руки.
По поводу замены:
Гарантия распространяется только на коннект к серверу в течение 48 часов с момента покупки. Если вы своими действиями убили дедик - тут без гарантий.
Я не несу ответственности за ваши действия. Забанили за спам без проксей, за хрумер без проксей, за ДП и прочую чернуху без защиты - сами виноваты.
Я не занимаюсь настройкой и русификацией дедика и софта. Дедик вы получаете “as is” и дальше уже сами. Но браузер уже будет на дедике.
Покупая сервер у меня, вы гарантированно получите учетку, доступ и рабочий толстый канал.
Стоимость: 120 рублей.
Cпособы оплаты: КИВИ, ЯД.
Проверенный гарант за ваш счет.
Контактные данные:
Телега @MrDedik
P.S. Полезное.
Как зайти на дедик:
WIN:нажмите комбинацию клавиш win-R и напишите в появившемся окне «mstsc». Далее введите данные для доступа к серверу
NIX: скачайте и установите приложение Remmina, запустите и вводите данные для подключения
Mac OS: скачайте в appstore «Microsoft Remote Desktop», запустите и вводите данные для подключения.
iOS: скачайте в appstore «Microsoft Remote Desktop», запустите и вводите данные для подключения.
Android: скачайте в play store «Microsoft Remote Desktop», запустите и вводите данные для подключения.
Как избежать бана дедика и продлить ему жизнь - пользуйтесь прокси и впн! При любых задачах темнее белого!
Как «ускорить» дедик: довольно часто дедики «тормозят» из-за того, что у вас (именно у вас, а не у дедика) слабый канал. В таких случаях в RDP рекомендую сменить разрешение на 800*600 и цветность поменьше Разрешение не вашей системы, не системы на дедике, а именно отображаемое разрешение в рдп.