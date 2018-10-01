Лохотрон дипломов.рф - сплошной обман и мошенничество!

Отправлено Сегодня, 09:19

Почитала отзывы в сети о сайте Diplom-dank.ru, выбрала там курсовой проект, купила. Ну, думаю: "Все отлично!". А в итоге смотрю - мне прислали битый файл, который вообще не открывается. Пробовала связаться со службой поддержки - безрезультатно. Конечно, ни своих денег, ни курсовика я уже так и не увидела. КИДАЛОВО 100%, очень обидно!

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