БК-ELENCASINO - Партнерская программа RevShare Fix 73%

Отправлено Сегодня, 06:10

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Удобная информативная админка для отслеживания всех действий по партнерке. Подробная статистика по трафику, спинам, депозитам и т.д. Визуальные виджеты онлайн на Ajax.

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ВЕЧНЫЕ партнерские ссылки. Вебмастеру не придется менять реф. ссылку в случае блокировки домена БК.

Принимаем любой трафик.

Выплаты: от 1 руб.

Период выплат: 1-го и 16-го числа каждого месяца.

Платежные системы для выплат: Яндекс Кошелек.

Регистрация в партнерской программе: Письмо на емаил - elenacasino(@)mail.com с темой "Парнерка" и вашим номером Яндекс Кошелька. В ответном письме вы получаете вашу реф. ссылку и доступ в админку.

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Администрация Казино Елена - www.elenacasino.com