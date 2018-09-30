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БК-ELENCASINO - Партнерская программа RevShare Fix 73%

Автор темы elencasino, Сегодня, 06:10

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#1 elencasino

elencasino

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Отправлено Сегодня, 06:10

Партнерская программа БК-Казино ELENCASINO одна из старейших азартных партнерок работающих с 2008 года. 
 
В БК-Казино ELENCASINO, посетителю предложат испытать удачу на любом из нескольких сотен игровых автоматов а также на спортивных ставках. В БК-Казино ELENCASINO есть всё, что пожелает настоящий игрок, от LIVE рулетки, LIVE Кено и покера до слотов и ставок на спорт.
 
Игрокам БК-Казино ELENCASINO предлагает также множество бонусов и акций казино: Бонуса за регистрацию и подтверждение телефона, Бонус за первый и все последующие депозиты, Бомж-Бонус, Бонус - Второй шанс и другие.
 
Вебмастер, который вступает в партнёрскую программу БК-Казино ELENCASINO, получает ВЕЧНЫЙ фиксированный RevShare - 73% от прибыли онлайн-казино не зависимо от количества привлеченных игроков и количества их депозитов. 
 
 
Удобная информативная админка для отслеживания всех действий по партнерке. Подробная статистика по трафику, спинам, депозитам и т.д. Визуальные виджеты онлайн на Ajax.
 
Демо реф. ссылки: https://elenacasino.com/?ref=AlFcFdnr
 
ВЕЧНЫЕ куки. 
ВЕЧНЫЕ партнерские ссылки. Вебмастеру не придется менять реф. ссылку в случае блокировки домена БК.
Принимаем любой трафик.
 
Выплаты: от 1 руб. 
Период выплат: 1-го и 16-го числа каждого месяца.
Платежные системы для выплат: Яндекс Кошелек.
 
Регистрация в партнерской программе: Письмо на емаил - elenacasino(@)mail.com с темой "Парнерка" и вашим номером Яндекс Кошелька. В ответном письме вы получаете вашу реф. ссылку и доступ в админку.
 
Такое возможно только в Елене!
 
Администрация Казино Елена - www.elenacasino.com
 

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