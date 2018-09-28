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Бизнес-игра "Твой старт" 09.10.18, присоединяйтесь!

Автор темы Clubblag, Вчера, 17:46

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#1 Clubblag

Clubblag

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Отправлено Вчера, 17:46

Всем привет,

 

Чему нам стоит поучиться у 7 летних детей? 

Те кто в жизни сталкивался с детьми подросткового возраста не даст мне соврать: сложно найти кого-то, кто отрицал бы все существующие порядки, чем ребенок. 

Любое ваше утверждение будет обязательно ставиться под сомнение. 

Нужно вымыть посуду. А зачем? 

Собрать игрушки и сделать уроки? Почему нельзя вместо этого смотреть мультики и есть мороженое. 

Со временем дети взрослеют и критическое мышление притупляется. Появляется привычка идти по накатанной и пользоваться готовыми моделями. 

А зря. 

Самые великие открытия и события в мировой истории были созданы именно теми, кто отрицал существующий порядок вещей. 

И я считаю, что очень здорово, когда в сознательном возрасте кто-то берется бросить вызов застоявшимся традициям. 

Одной из таких является культура проведения бесплатных онлайн-мероприятий. 

Каждое из них обязательно включает в себя: 

1) Воду вместо контента 
2) Агрессивные продажи в конце 
3) Отсутствие контроля преподавателя 

Мой хороший знакомый Евгений Ходченков решил бросить всем этим догмам вызов и открыл набор на бизнес-игру «Твой Старт» несколько дней назад. 

И я правда считаю, что это один из самых достойнейших продуктов на рынке бизнес-образования. 

- После каждого занятия - обязательный блок ПРАКТИЧЕСКИХ заданий 
- Никаких продаж тренингов и других волшебных таблеток. Интерес — поиск интересных проектов для инвестирования. 
- Контроль участников. Не выполнили задание? Вылетаете и уступаете дорогу тем, кто делал. 

Ну и самое приятное, мероприятие полностью бесплатно. 

Поэтому у вас есть выбор, как провести лето. 

Можно потратить его на сериалы, просмотр развлекательного контента в сети и походы на обычную работу. 

А можно всего за 15 дней заложить фундамент своего бизнес-проекта и получить пошаговый план его реализации. 

Вы НЕ заработаете деньги за 15 дней. Даже не думайте об этом. 

Оставим такие обещания «левым тренерятам» и всем кто на них ведется. 

Но если у вас в голове давно теплится желание попробовать себя на поприще интернет-бизнеса, то плацдарма лучше вам просто не найти. 

Кликните по ссылке, чтобы зарегистрироваться на бизнес-игру "Твой Старт" > https://vk.cc/8tOHqH 

Вот краткий список плюшек, которые получает участник: 

- Ниша в бизнесе вне конкуренции; 
- Четкий и пошаговый план развития на 90 дней; 
- Работающий сайт; 
- Прокаченные аккаунты в соц. сетях. 
-А также возможность выиграть путевку в Сочи 

D83DDE4F.png Расскажите подругам, друзьям, знакомым :)

 

 

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