Бизнес-игра "Твой старт" 09.10.18, присоединяйтесь!

Отправлено Вчера, 17:46

Всем привет,

Чему нам стоит поучиться у 7 летних детей?



Те кто в жизни сталкивался с детьми подросткового возраста не даст мне соврать: сложно найти кого-то, кто отрицал бы все существующие порядки, чем ребенок.



Любое ваше утверждение будет обязательно ставиться под сомнение.



Нужно вымыть посуду. А зачем?



Собрать игрушки и сделать уроки? Почему нельзя вместо этого смотреть мультики и есть мороженое.



Со временем дети взрослеют и критическое мышление притупляется. Появляется привычка идти по накатанной и пользоваться готовыми моделями.



А зря.



Самые великие открытия и события в мировой истории были созданы именно теми, кто отрицал существующий порядок вещей.



И я считаю, что очень здорово, когда в сознательном возрасте кто-то берется бросить вызов застоявшимся традициям.



Одной из таких является культура проведения бесплатных онлайн-мероприятий.



Каждое из них обязательно включает в себя:



1) Воду вместо контента

2) Агрессивные продажи в конце

3) Отсутствие контроля преподавателя



Мой хороший знакомый Евгений Ходченков решил бросить всем этим догмам вызов и открыл набор на бизнес-игру «Твой Старт» несколько дней назад.



И я правда считаю, что это один из самых достойнейших продуктов на рынке бизнес-образования.



- После каждого занятия - обязательный блок ПРАКТИЧЕСКИХ заданий

- Никаких продаж тренингов и других волшебных таблеток. Интерес — поиск интересных проектов для инвестирования.

- Контроль участников. Не выполнили задание? Вылетаете и уступаете дорогу тем, кто делал.



Ну и самое приятное, мероприятие полностью бесплатно.



Поэтому у вас есть выбор, как провести лето.



Можно потратить его на сериалы, просмотр развлекательного контента в сети и походы на обычную работу.



А можно всего за 15 дней заложить фундамент своего бизнес-проекта и получить пошаговый план его реализации.



Вы НЕ заработаете деньги за 15 дней. Даже не думайте об этом.



Оставим такие обещания «левым тренерятам» и всем кто на них ведется.



Но если у вас в голове давно теплится желание попробовать себя на поприще интернет-бизнеса, то плацдарма лучше вам просто не найти.



Кликните по ссылке, чтобы зарегистрироваться на бизнес-игру "Твой Старт" > https://vk.cc/8tOHqH



Вот краткий список плюшек, которые получает участник:



- Ниша в бизнесе вне конкуренции;

- Четкий и пошаговый план развития на 90 дней;

- Работающий сайт;

- Прокаченные аккаунты в соц. сетях.

-А также возможность выиграть путевку в Сочи



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