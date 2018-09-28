Бизнес-игра "Твой старт" 09.10.18, присоединяйтесь!

Всем привет,
Чему нам стоит поучиться у 7 летних детей?
Те кто в жизни сталкивался с детьми подросткового возраста не даст мне соврать: сложно найти кого-то, кто отрицал бы все существующие порядки, чем ребенок.
Любое ваше утверждение будет обязательно ставиться под сомнение.
Нужно вымыть посуду. А зачем?
Собрать игрушки и сделать уроки? Почему нельзя вместо этого смотреть мультики и есть мороженое.
Со временем дети взрослеют и критическое мышление притупляется. Появляется привычка идти по накатанной и пользоваться готовыми моделями.
А зря.
Самые великие открытия и события в мировой истории были созданы именно теми, кто отрицал существующий порядок вещей.
И я считаю, что очень здорово, когда в сознательном возрасте кто-то берется бросить вызов застоявшимся традициям.
Одной из таких является культура проведения бесплатных онлайн-мероприятий.
Каждое из них обязательно включает в себя:
1) Воду вместо контента
2) Агрессивные продажи в конце
3) Отсутствие контроля преподавателя
Мой хороший знакомый Евгений Ходченков решил бросить всем этим догмам вызов и открыл набор на бизнес-игру «Твой Старт» несколько дней назад.
И я правда считаю, что это один из самых достойнейших продуктов на рынке бизнес-образования.
- После каждого занятия - обязательный блок ПРАКТИЧЕСКИХ заданий
- Никаких продаж тренингов и других волшебных таблеток. Интерес — поиск интересных проектов для инвестирования.
- Контроль участников. Не выполнили задание? Вылетаете и уступаете дорогу тем, кто делал.
Ну и самое приятное, мероприятие полностью бесплатно.
Поэтому у вас есть выбор, как провести лето.
Можно потратить его на сериалы, просмотр развлекательного контента в сети и походы на обычную работу.
А можно всего за 15 дней заложить фундамент своего бизнес-проекта и получить пошаговый план его реализации.
Вы НЕ заработаете деньги за 15 дней. Даже не думайте об этом.
Оставим такие обещания «левым тренерятам» и всем кто на них ведется.
Но если у вас в голове давно теплится желание попробовать себя на поприще интернет-бизнеса, то плацдарма лучше вам просто не найти.
Кликните по ссылке, чтобы зарегистрироваться на бизнес-игру "Твой Старт" > https://vk.cc/8tOHqH
Вот краткий список плюшек, которые получает участник:
- Ниша в бизнесе вне конкуренции;
- Четкий и пошаговый план развития на 90 дней;
- Работающий сайт;
- Прокаченные аккаунты в соц. сетях.
-А также возможность выиграть путевку в Сочи
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