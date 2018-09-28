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Почему происходят разводы?

Автор темы fonta , Сегодня, 10:42

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В теме одно сообщение

#1 fonta

fonta

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 7 сообщений
0
Обычный
  • Пол:Женщина

Отправлено Сегодня, 10:42

Вы знаете, обратила внимание, что многие мои подружки, которые были в браке взяли да поразводились. Это такой большой процент. Наверное процентов 90 из тех кого я знаю в разводе. Вижу, как их дети страдают по этому поводу. Вы знаете, у меня даже нет желания выходить замуж от такой статистики.

И вот очередная подружка хочет уйти с ребенком от мужа. Говорю что не нужно. А та говорит, что не может больше терпеть...Типа лучше ей станет. Странные такие. Жалко детей в таких ситуациях. 

А вы знаете почему так много разводов?


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#2 Анатолий Белоусов

Анатолий Белоусов

    Основатель форума

  • Администрация
  • 25 813 сообщений
8 277
Очень хороший
  • Страна, Город:
    Россия, г. Ижевск
  • Пол:Мужчина

Отправлено Сегодня, 15:08

почему так много разводов?

 

Потому, что у людей так мало мозгов в головах!.. :(

Точнее - мало людей, с мозгом в голове...  :)

 

А если серьезно, первопричина - ЭГОИЗМ...

Брак, это попытка из двух разрозненных "Я" создать одно целое "Я-общее".

Отношения в браке нужно ВЫСТРАИВАТЬ - терпеливо, осторожно и бережно. Изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год...

Необходимы разумные ВЗАИМНЫЕ компромиссы, недопустимо пытаться переделать партнера "под себя"...

 

Большинство же людей просто не понимают этого, каждый старается грести только под себя - вот от того и так много разводов... :(


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