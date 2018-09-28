Почему происходят разводы?

Отправлено Сегодня, 10:42

Вы знаете, обратила внимание, что многие мои подружки, которые были в браке взяли да поразводились. Это такой большой процент. Наверное процентов 90 из тех кого я знаю в разводе. Вижу, как их дети страдают по этому поводу. Вы знаете, у меня даже нет желания выходить замуж от такой статистики.

И вот очередная подружка хочет уйти с ребенком от мужа. Говорю что не нужно. А та говорит, что не может больше терпеть...Типа лучше ей станет. Странные такие. Жалко детей в таких ситуациях.

А вы знаете почему так много разводов?