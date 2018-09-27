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Тизерная реклама от ADpartner-успех вашего бизнеса!

Автор темы ADpartnerTraffic, Вчера, 19:08

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#1 ADpartnerTraffic

ADpartnerTraffic

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Отправлено Вчера, 19:08

Рекламная сеть AdPartner.pro предлагает эффективные маркетинговые решения на рынке онлайн рекламы, надёжные и проверенные многочисленными клиентами. В число наших площадок входят крупнейшие СМИ и журналы, телеканалы и информационные порталы. Каждый клиент AdPartner.pro получает не только индивидуальный подход, но и лояльную поддержку на всех этапах сотрудничества. Партнёрам гарантированы своевременные выплаты и удобные условия работы.
 
Рекламодателям
 
Огромный охват — более миллиарда рекламных показов ежемесячно
Только качественный трафик, а также гибкие инструменты для сегментации трафика
Простые технические требования к рекламным материалам
Персональный менеджер, который всегда готов проконсультировать клиента и ответить на все его вопросы
Быстрое согласование рекламных объявлений
Доступные цены
Широкие настройки таргетирования, включая аудиторный таргетинг
Ремаркетинг и товарный ретаргетинг
Надёжная защита от ботов
Прозрачная статистика по каждому объявлению и каждой рекламной кампании
Возможность самостоятельно управлять функционалом личного кабинета для создания и запуска рекламных кампаний
 
Мои контакты:
Светлана Солодкая
Viber/Telegram/Whats app
+380997107747
Skype : digital.decisions

 


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На правах рекламы

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