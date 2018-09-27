Тизерная реклама от ADpartner-успех вашего бизнеса!

Отправлено Вчера, 19:08

Рекламная сеть AdPartner.pro предлагает эффективные маркетинговые решения на рынке онлайн рекламы, надёжные и проверенные многочисленными клиентами. В число наших площадок входят крупнейшие СМИ и журналы, телеканалы и информационные порталы. Каждый клиент AdPartner.pro получает не только индивидуальный подход, но и лояльную поддержку на всех этапах сотрудничества. Партнёрам гарантированы своевременные выплаты и удобные условия работы.

Рекламодателям

• Огромный охват — более миллиарда рекламных показов ежемесячно

• Только качественный трафик, а также гибкие инструменты для сегментации трафика

• Простые технические требования к рекламным материалам

• Персональный менеджер, который всегда готов проконсультировать клиента и ответить на все его вопросы

• Быстрое согласование рекламных объявлений

• Доступные цены

• Широкие настройки таргетирования, включая аудиторный таргетинг

• Ремаркетинг и товарный ретаргетинг

• Надёжная защита от ботов

• Прозрачная статистика по каждому объявлению и каждой рекламной кампании

• Возможность самостоятельно управлять функционалом личного кабинета для создания и запуска рекламных кампаний

Мои контакты:

Светлана Солодкая

Viber/Telegram/Whats app

+380997107747

Skype : digital.decisions