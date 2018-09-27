Тизерная реклама от ADpartner-успех вашего бизнеса!

Рекламная сеть AdPartner.pro предлагает эффективные маркетинговые решения на рынке онлайн рекламы, надёжные и проверенные многочисленными клиентами. В число наших площадок входят крупнейшие СМИ и журналы, телеканалы и информационные порталы. Каждый клиент AdPartner.pro получает не только индивидуальный подход, но и лояльную поддержку на всех этапах сотрудничества. Партнёрам гарантированы своевременные выплаты и удобные условия работы.
Рекламодателям
• Огромный охват — более миллиарда рекламных показов ежемесячно
• Только качественный трафик, а также гибкие инструменты для сегментации трафика
• Простые технические требования к рекламным материалам
• Персональный менеджер, который всегда готов проконсультировать клиента и ответить на все его вопросы
• Быстрое согласование рекламных объявлений
• Доступные цены
• Широкие настройки таргетирования, включая аудиторный таргетинг
• Ремаркетинг и товарный ретаргетинг
• Надёжная защита от ботов
• Прозрачная статистика по каждому объявлению и каждой рекламной кампании
• Возможность самостоятельно управлять функционалом личного кабинета для создания и запуска рекламных кампаний
Мои контакты:
Светлана Солодкая
Viber/Telegram/Whats app
+380997107747
Email : s.solodka@gmail.com
Skype : digital.decisions