Новый проект 333ETH по распространению криптовалюты - берет рынок

Отправлено Вчера, 13:17

Достаточно посмотреть на динамику цен эфира в последние несколько месяцев, чтобы понять, насколько нестабилен крипторынок: 1098 долларов за ETH 18 января и всего лишь 227 долларов 23 сентября. Разумеется, все мы надеемся, что эфир скоро вырастет и принесет долгожданные "иксы". Однако возможно ли как-то извлечь пользу из нашего кровного эфира в ожидании новой стадии роста? Посмотрим правде в глаза: положив деньги на вклад в банке, можно получить процент; купив акции, можно получать дивиденды; приобретя квартиру, можно сдавать ее в аренду. С эфиром так на сегодняшний день не выходит: пока вы его холдите, не получаете ничего.

На днях мое внимание привлекло интересное новое решение этой проблемы - проект, в котором эфир работает и приносит дивиденды, а не просто лежит в кошельке. Называется проект 333ETH, и механизм его работы крайне прост. Эфир, внесенный новыми участниками, распределяется среди тех, кто присоединился раньше. Тут вы, вероятно, скажете: "Но это же ммм!" Однако есть несколько ключевых факторов, которые радикально отличают 333ETH.

Во-первых, система полностью децентрализована и у организаторов нет абсолютно никакого контроля над средствами, переведенными на адрес смарт контракта. Контракт даже включает специальную функцию "отказ от владения". Это означает, что администраторам не удастся скрыться с деньгами. Более того: даже если организаторы по какой-то причине решат покинуть проект, он будет продолжать бесперебойную работу без них, то есть выплаты могут идти неограниченно долго (на сайте проекта даже употреблено выражение "пожизненные выплаты").

Во-вторых, ставка выплат не так уж и высока - 3,33% в день, из которых 17% удерживаются в качестве комиссии для финансирования маркетинга и техподдержки. Следовательно, у проекта будет достаточно средств на привлечение новых участников и защиту системы от атак. Выплаты производятся автоматически на выбранный счет каждые 24 часа.

В-третьих - и это самое важное для стабильности системы - из проекта можно вывести только дивиденды, но не само "тело" вложенного эфира. Основная причина провала всех классических пирамид состоит в том, что они возвращают вкладчикам их депозиты по первому требованию, и рано или поздно объем выплат становится слишком велик. В проекте 333ЕТН вывести основную сумму нельзя - только дивиденды. На первый взгляд это может показаться несправедливым, но на самом деле достаточно оставаться в проекте чуть больше месяца, чтобы получить прибыль. Решение организаторов выплачивать только дивиденды (за вычетом комиссии) демонстрирует серьезный настрой и ответственность.

Регистрация в проекте и ввод эфира совершаются крайне просто: достаточно лишь иметь персональный ЕТН-кошелек (переводы с кошельков бирж не принимаются). Проекту всего пару недель, но число его участников уже быстро растет, как и число эфира на контракте - уже более 4500 ETH, что можно проверить на сайте etherscan.io. У команды разработчиков уже есть один успешный и стабильно работающий смарт-контракт, так что есть все основания ожидать такой же стабильности и от контракта 333ЕТН. Модель проекта прозрачна и справедлива, ставка привлекательна, и в целом 333ЕТН выглядит как отличный способ переждать период низких цен на эфир с максимальной пользой. Я сделал небольшое вложение два дня назад, и дивиденды пришли точно по графику. Возможно, это то, чего мы все ждали?

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Подробная информация на сайте https://333eth.io

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