Tenebris - антидетект нового поколения

Отправлено Вчера, 13:11

Друзья, как известно, выполняете множество задач, требующих быстрого переключения между большим количеством учетных записей (включая социальные сети), и в то же время крайне важно отходить от отпечатков пальцев и других механизмов отслеживания.



Браузер Linken Sphere, о котором мы поговорим, является одним из этих решений.



Linken Sphere – Промо:

Стандартный способ обеспечить себя множеством «личностей» - это накопление большего количества виртуальных машин и внесение в них необходимых изменений. Обычно вам приходится делать это вручную, что довольно утомительно. Многопоточный браузер Linken Sphere делает все это ненужным и позволяет одновременно находиться в самых разных местах, а также сводит на нет все попытки антифрод систем поймать вас и позволяет вам свободно переключаться между учетными записями.



Как это решение отличается от других подобных инструментов? Linken Sphere основана на Chromium и разработана группой наших экспертов в области информационной безопасности. Работа выполняется непосредственно с исходным кодом движка, что позволяет полностью избавиться от шпионского кода. Google - разработчики «штучных» продуктов обычно не делают этого. Мы не просто интегрируем расширения в готовый браузер, а меняем его исходный код. Помимо всего прочего, он обеспечивает дополнительную гибкость и доступ к любым функциям.



Основные преимущества:



Браузер работает в режиме OTR, что делает его самым безопасным. На вашем компьютере нет никаких следов действий, которые не позволят даже случайно получить доступ к вредоносным программам на компьютере для доступа к информации.

Браузер лишен каких-либо скрытых подключений к сервисам Google, чего не может быть достигнуто без изменения его исходного кода.

Браузер шифрует всю сохраненную информацию, используя стандарт шифрования AES-256. Все данные, которые передаются для хранения на сервер, представляют собой только зашифрованные фрагменты хешей, которые могут быть прочитаны только в вашей учетной записи.

Браузер из коробки оснащен всем необходимым для работы с сетевыми подключениями: HTTP, Socks , SSH, TOR, TOR + SSH, динамические Socks .

Браузер позволяет одновременно работать с различными типами соединений в многопоточном режиме.

Браузер содержит встроенное профессиональное антиобнаружение, которое регулярно обновляется и позволяет вам использовать все виды пользовательских конфигураций, разрешения экрана, язык, время, географическое местоположение и снимки реального устройства, изменяя их на лету.

Браузер хранит отпечатки и файлы cookie для каждого сеанса, что позволяет работать с одного места с сотнями «личностей» без постоянного переключения между виртуальными машинами.

Браузер содержит локально созданную базу данных GeoIP2 MaxMind, которая позволяет вам настроить время и местоположение сеанса всего за несколько кликов.

Браузер имеет сеансы с синхронизацией по времени, то есть сеансы легко переносятся между членами команды.

Браузер содержит встроенные интеллектуальные инструменты, которые позволяют «разогревать» сайты в автоматическом режиме («Прогреватор»).

Как вы знаете, при фарминге необходимо получить куки, прежде чем работать с учетной записью, чтобы уменьшить вероятность того, что поддельный пользователь будет идентифицирован как робот. Браузер позволяет автоматизировать процесс перехода между сайтами, чтобы собирать такие данные, и делает это в фоновом режиме многопоточности. Вы можете самостоятельно настроить необходимые для посещения страницы, глубину просмотра и время пребывания на сайте. Кроме того, можно настроить таймер так, чтобы этот механизм был разработан точно в то время, когда это необходимо.







Что я могу настроить? Да, почти все, что может понадобиться, и даже больше. На веб-сайте браузера имеется большая открытая документация для продукта, в которой описаны все функции и настройки. Короче говоря, для каждого отдельного сеанса вы можете настроить или однозначно сконфигурировать следующие параметры, на которые смотрит система антифрод:

Canvas . Это элемент HTML5, предназначенный для отображения графики, который широко используется для идентификации пользователей по характеристикам их видеосистемы.

Шрифты. Другим каналом для определения пользователя являются шрифты, установленные в системе.

Плагины. Плагины, установленные в браузере, также действуют как компонент общей печати, потому что этот параметр является весьма индивидуальным.

Audiofingerprint. Относительно новая технология, позволяющая идентифицировать компьютер на его аудиосистеме: в фоновом режиме воспроизводится небольшой звуковой файл, а осциллограмма снимается.

WebGL. Это браузерная реализация OpenGL, предназначенная для работы с трехмерной графикой в ​​браузере. Системы антифрод также успешно используют его для назначения отпечатков пальцев.

Геолокации. Определение местоположения пользователя. Этот параметр может использоваться для выполнения чувствительных операций: антифрод может захотеть убедиться, что физический адрес совпадает с фактическим адресом, который определяется IP.

ClientRects. Метод идентификации, основанный на получении хешей при масштабировании изображения.

Ubercookies. Еще одним отпечатком является хеш от ClientRects и Audiofingerprint и позволяет идентифицировать устройство с высокой степенью вероятности.

WebRTC (включая хеш устройства). Технология, которая используется для подключения компьютера непосредственно к медиа-серверам и позволяет вам получить реальный IP адрес в обход средств анонимизации сетевого адреса (включая прокси и VPN). Микрофоны и камеры, установленные на компьютере, также имеют свои собственные идентификаторы, которые необходимо изменить.

CSS (разрешение). Один из способов определить фактическое разрешение окна с использованием технологии CSS.

Touch Emulation (позволяет эмулировать сенсорный экран без отображения мыши). Даже если вы создаете поле User Agent, чтобы браузер был определен как мобильное устройство, система антифрод все еще может идентифицировать его по другим причинам. В частности, очень важно убедиться, что курсор мыши не отображается.

JS Navigator (включая время, язык и разрешение). Это все основные настройки браузера, которые передаются вместе с базовой информацией о используемой программе.

Заголовки HTTP. Заголовки браузера являются одним из основных параметров, с помощью которых происходит первоначальное «знакомство» сайта с браузером. И, конечно же, они включены в набор отпечатков.

DNS (возможность использовать собственный DNS для каждой сессии). Он используется для получения сетевого адреса компьютера по имени хоста и в некоторых случаях требует специальных адресов.

Локальный IP. Как правило, локальный адрес представляет собой уникальное значение, хотя и в узком диапазоне. Важно иметь возможность изменять это значение при работе с большим количеством учетных записей.

Работа с сессиями:



Сессии можно называть по их собственным именам, их можно назначить цветом для лучшей навигации, копирования, переноса, очистки - в общем, сделать все, что вам нужно для работы с ними не только на одном компьютере, но и на таком количестве машин, как Вам нужно. Linken Sphere никак не привязывается к устройству, и для загрузки доступны любые типы установщиков. Таким образом, вы можете безопасно обладать браузером на разных машинах с разными операционными системами, работая поочередно с одним логином и паролем. Кроме того, благодаря облаку вам даже не нужно ничего физически переносить - просто запустите браузер на любом компьютере с вашим логином и паролем, чтобы получить доступ ко всем используемым профилям.



Основные параметры браузера настраиваются вручную (для тех у кого есть опыт и время), или при выборе встроенных или приобретенных копий реальных устройств. Браузер содержит около 60 000 встроенных бесплатных образцов, но для определенных задач лучшим вариантом является покупка конфигов в конфигшопе. Он доступен для лицензий от шести месяцев (PRO и PREMIUM). Процедура покупки проста, плюс есть фильтры для браузера и ОС. Приобретенное ПО автоматически загружается непосредственно в браузер.

Как уже упоминалось, каждый сеанс может иметь собственный выход в сеть. Браузер поддерживает несколько общих режимов работы:



No proxy - использование основного интернет-канала;

Tor - использовать сеть Tor для подключения;

SSH - подразумевает использование туннелей SSH;

Tor + SSH - комбинация «Tor + tunnel»;

HTTP–HTTPS - прокси;

Dynamic S ocks - динамический прокси;

S ocks - прокси Socks5.





Также в браузере есть искусственная утечка WebRTC, которая позволяет вам поддерживать ее в работе, но не светить реальным IP. Кроме того, можно проксировать соединение с браузером, используя знакомый Proxifier + Bitvise / Plink.



Еще одна интересная особенность - эмуляция сенсорного экрана и гироскопа (помогает имитировать мобильные устройства), эмуляцию ручного ввода при копировании текста и автоматической «бродилки», которая может посещать необходимые сайты в фоновом режиме. Кстати, он значительно изменяется от версии к версии и постепенно стал очень полезным инструментом.



Итак, пополнил баланс, оплатил тариф - загрузил программу. Параметры доступны для Windows, Mac и Linux. Существует также переносная версия. После установки программы вы должны ввести логин и пароль, указанные при регистрации на сайте. Теперь все готово, в путь!



По умолчанию во время запуска и авторизации программа использует сеть Tor для входа на сервер, так что реальный IP-адрес пользователя не отображается. При необходимости эту функцию можно отключить, затем подключение к серверу для проверки лицензии будет установлено с использованием собственного подключения.



После запуска программы вы увидите обычный браузер с адресной строкой. Он отличается от Linken Sphere только одной важной кнопкой - он начнет следующую работу: «Setup session provider». После нажатия на нее мы переходим в меню настройки «session».



На самом деле сеанс - браузер в браузере - с его системными настройками, заголовками, отпечатками и куки. То есть, в одной программе вы можете хранить огромное количество учетных записей, каждый из которых будет поступать в сеть с разными данными. Благодаря поддержке многопоточности вы можете работать со многими такими учетными записями одновременно, что невероятно удобно.







Linken Sphere - это интересное решение «все-в-одном», которое может действительно облегчить множество рутинных задач. Конечно, сам браузер не может быть панацеей от возможных проблем в работе, но в умелых руках это будет очень полезно. Мы открыто общаемся с нашей аудиторией и в случае необходимости можем помочь с советами. Программа развивается быстро, и вы можете встретить много положительных отзывов на форумах, в том числе и иностранных.



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Подводя итог вышеизложенному, мы можем смело рекомендовать браузер тем, кто ценит свое время и готов платить деньги за повышение эффективности своей работы. Если вас интересует наше развитие, но вы хотели бы узнать что-то еще, ознакомьтесь с документацией https://ls.tenebris.cc/documentation/introduction или задайте свой вопрос в группах Telegram @spherechat, @spherechatflood и подпишитесь на новостной канал @devtenebris.

Статья: https://xakep.ru/2018/06/13/linken-sphere/

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