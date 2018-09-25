Обмен валют.Самые маленькие комиссии.

НЕОГРАНИЧЕННЫЕ РЕЗЕРВЫ ВАЛЮТ
- БОЛЕЕ 10 ЛЕТ КАЧЕСТВЕННОЙ РАБОТЫ С КЛИЕНТАМИ
- ВВОД/ВЫВОД В НАЛИЧНЫЕ ОТ 100$.
- ВЫГОДНЫЕ ТАРИФЫ ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ КЛИЕНТОВ
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- ВВОД/ВЫВОД И ОБМЕН ВСЕХ КРИПТОВАЛЮТ
- ПЕРЕВОДЫ ВНУТРИ СТРАНЫ, МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОДЫ
- ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
- УДОБНОЕ МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБМЕННИКОВ
Контакты:
Viber/WhatsApp: +79129483323
Мой сайт:http://pay.premierzone.ru
Произвожу обмен:
Bitcoin, BTC-E, всех криптовалют, PerfectMoney, WMR, WMZ, Alfabank, Qiwi, Яндекс-Деньги, ПриватБанк, Альфабанк,Сбербанк и многие другие
Отправляю/принимаю переводы WesternUnion, Moneygram, ПриватМани и т.д.
Для постоянных или крупных сумм тарифы обсуждаемы, возможны скидки.
Условия обмена:
;)1. Минимальной суммы обмена нет - минимальная комиссия 5$, для вывода в банк - 10$
;)2. При обмене WebMoney отдаю предпочтение персональным аттестатам, если его нет - то нужно будет доказать чистоту денег. Если ВМ отправляю я - аттестат не имеет значения.
;)3. Оставляю за собой право отказать в обмене, если мне что-то кажется подозрительным. Иногда могу попросить скрин зачислений.
;)4. Выводим WM и всю криптовалюту
Поменять на наличку можно в Харькове, Киеве, Днепре и Крыму.
Варианты получения $ в другом городе можно обсудить.
Гарантии:
Персональный аттестат на ВМ, отзывы на форумах, ссылки предоставлю.