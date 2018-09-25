Обмен валют.Самые маленькие комиссии.

Отправлено Вчера, 08:10

НЕОГРАНИЧЕННЫЕ РЕЗЕРВЫ ВАЛЮТ

- БОЛЕЕ 10 ЛЕТ КАЧЕСТВЕННОЙ РАБОТЫ С КЛИЕНТАМИ

- ВВОД/ВЫВОД В НАЛИЧНЫЕ ОТ 100$.

- ВЫГОДНЫЕ ТАРИФЫ ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ КЛИЕНТОВ

- СКИДКИ ДЛЯ БОЛЬШИХ СУММ

- ВВОД/ВЫВОД И ОБМЕН ВСЕХ КРИПТОВАЛЮТ

- ПЕРЕВОДЫ ВНУТРИ СТРАНЫ, МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОДЫ

- ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- УДОБНОЕ МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБМЕННИКОВ

Контакты:​

Viber/WhatsApp: +79129483323

Произвожу обмен:

Bitcoin, BTC-E, всех криптовалют, PerfectMoney, WMR, WMZ, Alfabank, Qiwi, Яндекс-Деньги, ПриватБанк, Альфабанк,Сбербанк и многие другие

Отправляю/принимаю переводы WesternUnion, Moneygram, ПриватМани и т.д.

Для постоянных или крупных сумм тарифы обсуждаемы, возможны скидки.

Условия обмена:

;)1. Минимальной суммы обмена нет - минимальная комиссия 5$, для вывода в банк - 10$

;)2. При обмене WebMoney отдаю предпочтение персональным аттестатам, если его нет - то нужно будет доказать чистоту денег. Если ВМ отправляю я - аттестат не имеет значения.

;)3. Оставляю за собой право отказать в обмене, если мне что-то кажется подозрительным. Иногда могу попросить скрин зачислений.

;)4. Выводим WM и всю криптовалюту

Поменять на наличку можно в Харькове, Киеве, Днепре и Крыму.

Варианты получения $ в другом городе можно обсудить.

Гарантии:

Персональный аттестат на ВМ, отзывы на форумах, ссылки предоставлю.