Написание софта любой сложности.Качество!

Отправлено Вчера, 08:05

Написание программ на заказ на Delphi под Windows PC:

парсеры;

кликеры;

чекеры;

автоматизация действий;

различные десктопные утилиты.

Качество по доступной цене.

Помощь в составлении технического задания.Выполнение работ в поставленные сроки.Учитываем все пожелания заказчиков!Длительность выполнения пропорциональна сложности поставленной задачи. Возможность написания программ для соц.сетей, программы для рассылки сообщений, чекеры, парсеры и т.д.

Сроки выполнения

- От двух часов.

Цена

- От 10 USD(Если дело пару минутное, обсудим отдельно)

Оплата

- WebMoney (Аттестат продавца)

- YandexMoney

- Visa (по желанию)

Гарантии

- Работаю без предоплат

- Вы проверяете работу программы по TeamViewer

Контакты:

Viber/WhatsApp: +79129483323