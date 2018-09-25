Написание софта любой сложности.Качество!

Написание программ на заказ на Delphi под Windows PC:
парсеры;
кликеры;
чекеры;
автоматизация действий;
различные десктопные утилиты.
Качество по доступной цене.
Помощь в составлении технического задания.Выполнение работ в поставленные сроки.Учитываем все пожелания заказчиков!Длительность выполнения пропорциональна сложности поставленной задачи. Возможность написания программ для соц.сетей, программы для рассылки сообщений, чекеры, парсеры и т.д.
Сроки выполнения
- От двух часов.
Цена
- От 10 USD(Если дело пару минутное, обсудим отдельно)
Оплата
- WebMoney (Аттестат продавца)
- YandexMoney
- Visa (по желанию)
Гарантии
- Работаю без предоплат
- Вы проверяете работу программы по TeamViewer
Контакты:
Viber/WhatsApp: +79129483323
Мой сайт: http://soft.premierzone.ru