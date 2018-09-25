Быстрая и качественная Email рассылка.

Отправлено Вчера, 08:02

Предлагаем массовые емаил-рассылки​

- Цены: от 10р/1000 писем.

- Имеется огромный список уже собранных емаил баз с таких ресурсов как 2gis.ru,digiseller.ru,lubima.ru, рассылка по организациям, Россия, Украина, Америка и другие страны.Города:Москва, Питер и др. Список всех имеющихся баз на данный момент уточняйте по icq или skype

- При больших объёмах хорошие скидки.

- Гарантия качества включена в рассылку

- Письма идут в инбокс с вероятностью более 90%, так как мы рассылаем не прямую ссылку на ваш ресурс и не вложения, которые быстро попадают под фильтры(причины можете уточнить у нашего консультанта, он вам подробно расскажет почему рассылка вложений и прямых ссылок на ресурс влечет за собой те или иные блокировки), а используем ссылки на домены-прокладки (на которых установлен файл редиректа на ваш конечный ресурс), вследствии чего вы избегаете притензий(абуз) которые будут идти не на ваш ресурс, а на наши домены-прокладки, а также именно по этой причине достигается возможность избегать блокировок писем на принимающих почтовых серверах

- Предоставляем возможность онлайн статистики по пришедшим на ваш ресурс посетителям

Контакты:

Viber/WhatsApp: +79129483323