Продвижение игр и приложений не дорого.

Отправлено Вчера, 08:00

Мы знаем, как сложно и дорого независимым разработчикам продвигать свои приложения в таких централизованных магазинах как Google Play и AppStore. Поэтому нами был разработан сервис PREMIERZONE/

который помогает бесплатно распространять приложения и увеличивать количество активных установок.

Даем толчок приложениям

Система построена на взаимопомощи между разработчиками. Поэтому недавно добавленные в систему приложения получают больше трафика, чем отдают сами.

Сегодня помогут вам - завтра поможете вы.

Кастомизация дизайна

Вы легко можете изменить дизайн рекламных объявлений под стиль вашего приложения. Наша реклама станет одним целым с вашим приложением и не будет раздражать ваших пользователей.

Взрывной рост: Прайм-тайм

В систему заложена возможность взрывного роста вашего приложения. Во время прайм-тайма весь трафик, который генерирует система, будет направлен в ваше приложение.

Не мешает монетизации

Используя нашу систему для раскрутки, вы легко можете продолжать монетизировать ваше приложение привычными для вас способами.

Самый дешевый трафик

Участники системы имеют возможность покупать трафик по нереально низким ценам. За 1$ вы можете получить до 500 кликов, а по мере роста системы мы планируем продавать до 1000 кликов за 1$.

Контакты:

Viber/WhatsApp: +79129483323