Профессиональное SMM продвижение.

Отправлено Вчера, 07:55

Ограниченное предложение! »»» 1000 Целевой Аудитории - 6000 рублей - Мы сами подберём целелвую аудиторию под Вашу группу по всем доступным нам способам и критериям.

- При заказе в двух соц. сетях - скидка 10%

- При заказе от 2000 человек - скидка 10%

- Скидка за отзыв - 5% (навсегда)

- Для рекламных агенств хорошие скидки

Вконтакте и Одноклассники

-Привлекаю любую ЦА, которую можно найти в поиске или из групп конкурентов, из групп со схожей тематикой, откуда угодно.

-Могу привлечь людей из Вашего списка, который вы предоставите.

Прайс на ВК и ОД:

Специальная акция!

»»» 1000 Целевой Аудитории - 6000 рублей - Мы сами подберём целевую аудиторию под Вашу группу по всем доступным нам способам и критериям.

Стандартный набор критериев:

»»» 1000 живых вступивших по критерию "Страна+Возраст*+Пол" - 4000 рублей.

»»» 1000 живых вступивших по критерию "Город" - 4000 рублей.

»»» 1000 живых вступивших по критерию "Город+Пол" - 4500 рублей

»»» 1000 живых вступивших по критерию "Город+Возраст*" - 4500 рублей

»»» 1000 живых вступивших по критерию "Город+Возраст*+Пол" - 5000 рублей

»»» 1000 живых вступивших участников другой группы/интересам - 5500 рублей

»»» 1000 живых вступивших из вашего списка - 6000 рублей

»»» 1000 живых вступивших по критерию "Целевая Аудитория" - 6000 рублей - Мы сами подберём целевую аудиторию под Вашу группу по всем доступным нам способам и критериям.

* Цена указана за стандартный Возрастной критерий "От 18 лет". Цену на другой Возрастной критерий уточняйте.

- В женские или мужские группы по определению критерий "Пол" обязателен!

- Минимальный заказ 1000 вступивших.

- Цены на другой критерий - уточняйте.

Описание ВК и ОД

Все люди вступают добровольно. Метод привлечения людей - инвайт. В схеме работы не участвуют офферы и заюзанные друзья на аккаунтах офферов. Все вступившие - реальные живые люди, найденные в поиске.

Описание услуги: Мои аккаунты дружат с людьми, которые Вам нужны, затем идут приглашения друзей в Вашу группу, приглашения делаются до тех пор, пока в группе не наберётся заказанное вами число! Приглашения - это самый эффективный способ раскрутки на данный момент! Вступают с приглашений абсолютно заинтересованные люди, которым интересна Ваша группа!

Способ проверки приглашений Вконтакте: заходите в "Управление сообществом" - "Участники" - "Приглашения", в этом меню на протяжении всего времени продвижения будут появлятся приглашения.

Во время исполнения мною Вашего заказа параллельноe продвижение недопустимо!

Прайс на Instagram:

»»» 1000 живых фолловеров по любым критериям - 4000р.

Метод продвижения в инстаграмме - массфоловинг.

Прочие услуги

»»» Оформление группы (обложка + ава) от 2000р

»»» Ведение контента в одной соц сети ВК/ОК/ФБ/ИН - 5000 рублей за месяц

»»» Группа под ключ (обложка + ава, месяц контента, +1000 человек в группу по специальному критерию "Целевая аудитория") - 10 500р, доступно для ВК и Инстаграм!

Контакты:

Viber/WhatsApp: +79129483323

Гарантии:

Начальный аттестат Webmoney.

Работа через гаранта приветствуется.

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