Сетевой бизнес нового уровня!

Отправлено Вчера, 07:48

Инвестиционный Smart Contract, который позволяет получать 3% в день на полном автомате !

Контракт имеет открытый, очень простой и понятный исходный код.

Каждый день вы будете получать 3% от вашего депозита.

Контракт автоматически отсылает вашу прибыль обратно вам на кошелек.

Инициировать выплату может любой пользователь!

Помимо этого, вы можете инициировать выплату самостоятельно.

Можете получать прибыль хоть каждые 10 минут!

Описание

PREMIERZONE Smart Contract размещен в блокчейне Ethereum, не может быть изменен, удален, или как-то иначе модифицирован,

что обеспечивает максимальную прозрачность процесса инвестирования, честность и стабильность последующих выплат.

PREMIERZONE Smart Contract хранит историю о всех кошельках, с которых были произведены инвестиции.

Эта информация открыта и доступна всем пользователям.

Авторы проекта – команда профессиональных разработчиков с более 10-летним стажем,

провели детальный анализ предыдущих подобных проектов, выявили все критические моменты и недочеты,

и с чистого листа разработали максимально защищенный, оптимальный и готовый

к высоким нагрузкам код smart-контракта –PREMIERZONE Smart Contract.

Уникальные возможности

1. Возможность инициировать выплату инвесторам любым пользователем.

Это значит, что если разработчики «пропали» – то вызвать функцию выплаты сможет

любой участник независимо от того, является ли он инвестором или нет.

2. Возможность заказать персональную выплату.

Инвестор может получить выплату в любой момент времени,

достаточно вызвать метод payoutSelf.

3. Получение выплаты хоть раз в 10 минут.

Вы можете получать выплату с той частотой, с которой захотите!

Ограничение раз в 10 минут.

4. Реферальная программа

Вы можете указать адрес кошелька вашего рефера.

Реферер получит 3% от депозита, а вы получите кэшбэк в размере 3% от депозита.

Распределение средств

10% от всех инвестиций уходит на рекламу проекта.

9% разработчикам.

1% на оплату транзакций в сети Etherium.

80% на выплату инвесторам.

Как принять участие?

Просто перейдите на сайт http://nerk.premierzone.ru следуя инструкции переведите любую сумму (минимум 0.01 ETH) на PREMIERZONE Smart Contract.

Далее вы будете получать 3% от суммы вашего депозита ежедневно !

Вы также можете дополнительно инвестировать любую сумму, контракт это учтет!

(советуем делать реинвест сразу после получения выплаты, т.к. при новом депозите

дата последней выплаты обновляется в текущее время!)