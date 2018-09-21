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Вебинар "Как открыть свой магазин?"

Автор темы kirk445, Сегодня, 17:29

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#1 kirk445

kirk445

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Отправлено Сегодня, 17:29

На вебинаре 28 сентября, в 11:00 (МСК) мы расскажем самое нужное и полезное, что нужно знать начинающему предпринимателю. Вместе, этап за этапом, мы пройдём по главным шагам к открытию своего магазина. Выясним как проверить вашу идею,, посчитаем насколько она жизнеспособна, и как открыть магазин с минимальными затратами

  1. Проверяем концепцию: расскажем, как легко и быстро убедиться в том, что Ваш бизнес сможет приносить прибыль.
  2. Составляем бизнес-план: научим высчитывать себестоимость и выбирать организационную форму (ИП или ООО).
  3. Бюджетирование: правила получения выгодных кредитов и умение ими распоряжаться.
  4. Ищем помещение: как подбирать помещение, на что ориентироваться, куда смотреть в первую очередь.
  5. Документация: какие документы нужны, чтобы не было проблем с ведением предпринимательской деятельности.
  6. Ремонт и оборудование: как сделать качественный ремонт, оборудовать своё предприятие и не разориться.
  7. Бухгалтерия и отчётность: состав, порядок предоставления и подводные камни ведения бухгалтерии.
  8. Подбираем персонал: как правильно нанимать персонал, как с ним работать, чтобы добиться эффективности.
  9. Торговля и продвижение: расскажем о дальнейших шагах, чтобы максимально повысить выживаемость Вашего молодого бизнеса.

Бронируйте: http://magazin-prost...to.ru/webinar/ 


Сообщение отредактировал kirk445: Сегодня, 17:40

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