Вебинар "Как открыть свой магазин?"

Отправлено Сегодня, 17:29

На вебинаре 28 сентября, в 11:00 (МСК) мы расскажем самое нужное и полезное, что нужно знать начинающему предпринимателю. Вместе, этап за этапом, мы пройдём по главным шагам к открытию своего магазина. Выясним как проверить вашу идею,, посчитаем насколько она жизнеспособна, и как открыть магазин с минимальными затратами

Проверяем концепцию: расскажем, как легко и быстро убедиться в том, что Ваш бизнес сможет приносить прибыль. Составляем бизнес-план: научим высчитывать себестоимость и выбирать организационную форму (ИП или ООО). Бюджетирование: правила получения выгодных кредитов и умение ими распоряжаться. Ищем помещение: как подбирать помещение, на что ориентироваться, куда смотреть в первую очередь. Документация: какие документы нужны, чтобы не было проблем с ведением предпринимательской деятельности. Ремонт и оборудование: как сделать качественный ремонт, оборудовать своё предприятие и не разориться. Бухгалтерия и отчётность: состав, порядок предоставления и подводные камни ведения бухгалтерии. Подбираем персонал: как правильно нанимать персонал, как с ним работать, чтобы добиться эффективности. Торговля и продвижение: расскажем о дальнейших шагах, чтобы максимально повысить выживаемость Вашего молодого бизнеса.

Бронируйте: http://magazin-prost...to.ru/webinar/

Сообщение отредактировал kirk445: Сегодня, 17:40