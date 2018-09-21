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Технический и продающий копирайтинг профессионально

Автор темы nozia, Сегодня, 06:29

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#1 nozia

nozia

    Новичок

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Отправлено Сегодня, 06:29

Здравствуйте! Меня зовут Александр Ноземцев.

 

Я копирайтер с 15-летним практическим опытом в строительстве. 
Специализируюсь на написании информационных, продающих и СЕО статей для частных лиц и компаний. Позиционирую себя, как автор, который может говорить просто и интересно о сложных вещах в производстве, технике и строительстве. Часть моих работ представлена здесь - https://vk.com/public169140336

 

Надеюсь, что моё мастерство окажется полезным для Вашего бизнеса. Обращайтесь!

 

С уважением, Александр Ноземцев.

 

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Сообщение отредактировал nozia: Сегодня, 06:30

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