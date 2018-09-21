Партнерская программа Betsstore

Здравствуйте. Хочу рассказать про партнерскую программу сайта Betsstore.
Сам сайт является букмекерской конторой, но у него отличная партнерка, для привлечения игроков.
Перейдя по ссылке - betsstore.net
Вы попадете на страницу собственно этого сайта.
Регистрируйтесь, подтверждаете почту.
Потом идете на главную страницу сайта и листаете в самый низ и видите там:
Кликаете на нее и переходите на следующую страницу.
Выбираете для вас предпочтительный вид привлечения пользователей на сайт, и собственно становитесь партнером.
Обязательно прочтите партнерское соглашение!!!
Минимальная сумма для вывода составляет 100 рублей.
Есть три способа вывода заработанных денег:
- карта
- киви
- яндекс деньги.
Повторно деньги можно будет вывести через 10 дней.
Выводятся в течении 2-3 дней.
Можете сами убедится что партнерка платит
По любым вопросам обращайтесь в техподдержку сайта, там получите детальный ответ на свой вопрос.