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Курс Спутник, который находится в тренде.

Автор темы Irina1304, Сегодня, 01:54

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#1 Irina1304

Irina1304

    Новичок

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Отправлено Сегодня, 01:54

Методика и пошаговые уроки позволяют выйти на доход 300 000 в месяц. Курс состоит из тренинга и 14 уроков с домашним заданием. Имеется круглосуточная поддержка в скайп чате.

Преимущества курса: финансовая независимость, отсутствие начальства и директоров, возможность работать несколько минут в день.

Курс разработан из двух частей - теоретическая и практическая. Михаил Григорьев предоставляет теорию, а пенсионерка Марина Марченко выполняет практическую часть.

Спутник подходит для разной возрастной категории.

Время изучения курса максимум неделя. При точном выполнении всех заданий первый заработок уже виден в первую неделю работы. Главное не медлить, ведь деньги не ждут. 

 

clck.ru/DxmUM


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