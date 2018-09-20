Зарабатываем на Amazon выхлоп 37к можно и больше

Отправлено Вчера, 18:34

Легкий заработок на Gift картах

В прошлом месяце я заработал на этой теме чуть больше 37к.

Это чистыми! Уже с учётом ВСЕХ моих расходов и потерянных денег на продаже товара. Да да мы будем продавать товар(цифровой).

Вы спросите где мне брать товар или даже деньги на него но почитайте дальше

сейчас всё покажу и расскажу.

Тема белая, ну с серым оттенком, так как мы будем покупать гифт карты за гроши и покупать на них товар в магазинах типо Amazon, Walmard и т.д

Первые деньги можно заработать уже к концу дня если будете делать всё грамотно и не спешить.

Для начала вам не помешает вооружиться впном ( на всякий )

Далее идём в любой барыжний интернет магаз и покупаем гифты

Вы спросите меня что такое гифты и зачем они вам нужны?

Всё просто, это подарочные карты с балансом 25-200+ долларов

Которые обычно дарят своим родственникам или друзьям, но по разным причинам их теряют, аккаунты взламывают,брутят форсят и т.д

На выходе мы имеем гифт карту с железным балансом, на которую можно делать покупки в магазине

Цены в основном на 30-40% меньше полной стоимости

Например гифт на 25 бачей будет стоить 500-700 рублей.

Я покупал в этом https://giftshop.twopay.ru магазине но вы можете покупать где угодно их в интернете много!

PS оставил ссылку на магазин где сам тарюсь Gif картами что бы не было вопросов где их брать. Если руки прямые можешь сам поискать другие магазине в

гугле

Активация гифта

После того как вы намутили себе гифт карту всё очень просто и не будет вызывать никаких сложностей ( если вы делали всё правильно )

Переходим на сайт гифт карты которую вы купили

я буду показывать на примере сайта Amazon.com



Логинимся/регаемся на сайте

Далее переходим в раздел Gift Cards



Далее Redeem Gift Cards и ****аем данные карты (без пробелов)



Проверяем баланс на карте и мы плавно переходим к следующей фазе

Покупка и продажа

Мы будем покупать тот товар который всегда можно легко продать, желательно любой цифровой товар дабы не ждать доставку.

Я выбрал Playstation Store Gift Card на 25$ ( вы можете выбрать любой цф товар, который вы сможете спокойно продать )



Добавляем в корзину

Оплачиваем гифтом

После получения товара, вам остается его продать на разных площадках : Olx/Avito/паблики/ebay(мой любимый)



Поверьте, если поставить цену ниже чем у конкурентов ( 100-200 рублей )

Покупателя точно найдёте

Профит

1 карта стоит 650р

покупаем и продаём товар за 1300/1400

1400-650=750 рублей ( прибыль с одной продажи )

За месяц лениво сделав 50 продаж можно поднять 37к-60к