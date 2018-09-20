Игра GoldenTea – заманушка для выуживания денег из наших карманов

Есть в сети такая игра GoldenTea и тут вот какое дело.
1. Сама игрушка – ерунда, никакого интереса не вызывает.
2. Интерес в том, что участие в игре приносит доход, пусть и небольшой.
3. Я прочитал правила, начал играть – собирать чайные листья, сажать новые кусты
и копить «золотые слитки».
4. Исходя из правил, без внесения своих денег можно вывести всего 1 рубль из накопленных в игре. А накопить можно прилично – это и тысячи и десятки тысяч рублей.
5. Я уточнил у владельцев игры, что нужно, чтобы можно было выводить все накопленные деньги без ограничений. Мне, «черным по белому», было отвечено, что для этого достаточно перевести в кассу игры сумму от 100 рублей. Я это сделал.
6. Когда я попытался вывести первую накопленную тысячу рублей, возникло ограничение. Я обратился к владельцам, мне было отвечено – сам дурак.
7. Подвожу итог:
- владельцы игры – МОШЕННИКИ, но, как ни странно, не на 100%;
- они мошенники на 70%, и вот почему;
- сколько бы не накопилось денег на вывод, можно вывести сумму, не превышающую 30% от внесенного депозита;
- этого нет в правилах игры, но есть в Соглашении (расширенном толковании правил);
- не обольщайтесь – там информация о так называемой «энергии», ограничивающей сумму вывода, дана в таком виде, что расшифровать (понять ее правильно) невозможно.