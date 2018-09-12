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Бесплатные консультации копирайтера. Продающие тексты на заказ

Автор темы Виктория Фрейм, Сегодня, 20:50

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#1 Виктория Фрейм

Виктория Фрейм

    Новичок

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Обычный
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Отправлено Сегодня, 20:50

Здравствуйте! :)  Меня зовут Виктория, я копирайтер-фрилансер. Специализируюсь на написании продающих текстов и авторских статей в сети интернет. Веду свой блог, где делюсь личным опытом и полезной информацией. Заходите в гости, буду рада вас видеть! B)

 

В этой теме предлагаю бесплатные консультации в теме копирайтинга, а именно:

  • мини-аудит контента на сайте
  • советы по улучшению текста
  • ответы на самые животрепещущие вопросы 

Если же вам нужен готовый продающий текст, с радостью его напишу. При надобности помогу с мета-тегами, сделаю прототип.

 

Связаться со мной очень просто, выбирайте самый подходящий вариант для вас:

  1. Напишите сообщение на форуме
  2. Оставьте заявку на блоге
  3. Напишите на почту victoriafreim@gmail.com

 


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