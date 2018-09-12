Бесплатные консультации копирайтера. Продающие тексты на заказ

Отправлено Сегодня, 20:50

Здравствуйте! Меня зовут Виктория, я копирайтер-фрилансер. Специализируюсь на написании продающих текстов и авторских статей в сети интернет. Веду свой блог, где делюсь личным опытом и полезной информацией. Заходите в гости, буду рада вас видеть!

В этой теме предлагаю бесплатные консультации в теме копирайтинга, а именно:

мини-аудит контента на сайте

советы по улучшению текста

ответы на самые животрепещущие вопросы

Если же вам нужен готовый продающий текст, с радостью его напишу. При надобности помогу с мета-тегами, сделаю прототип.

Связаться со мной очень просто, выбирайте самый подходящий вариант для вас: