Пассивный доход с партнеркой

Отправлено Сегодня, 08:43

Речь пойдет о партнерской программе https://storeland.ru/partner/about.

Сайт занимается созданием интернет-магазинов.

Каждый из Вас может привлекать продавцов на StoreLand и получать до 50% от всех платежей клиентов, пришедших от Вас!

Для этого необходимо:

-зарегистрироваться в системе;

-получить свою реферальную ссылку

-и делиться со всеми то есть разместить ее, например, на своем сайте, на странице в соц. сетях, на форумах и тд.

Размер процента отчислений рассчитывается по следующим условиям:

минимальный процент по привлеченным клиентам - 25% от ВСЕХ ИХ ПЛАТЕЖЕЙ (а платежи зачисляются ежемесячно )

Если привлеченных клиентов с работающими магазинами стало больше 25, то процент станет равен 30%.

Если больше 100 платных клиентов, то процент повысится до 40%.

Если более 500 платных клиентов, то процент будет повышен до 50%.

Выплаты производятся раз в месяц.

Таким образом, Вы получите ежемесячный пассивный доход без каких-либо вложений.

Обязательно попробуйте!