Пассивный доход с партнеркой

Речь пойдет о партнерской программе https://storeland.ru/partner/about.
Сайт занимается созданием интернет-магазинов.
Каждый из Вас может привлекать продавцов на StoreLand и получать до 50% от всех платежей клиентов, пришедших от Вас!
Для этого необходимо:
-зарегистрироваться в системе;
-получить свою реферальную ссылку
-и делиться со всеми то есть разместить ее, например, на своем сайте, на странице в соц. сетях, на форумах и тд.
Размер процента отчислений рассчитывается по следующим условиям:
минимальный процент по привлеченным клиентам - 25% от ВСЕХ ИХ ПЛАТЕЖЕЙ (а платежи зачисляются ежемесячно )
Если привлеченных клиентов с работающими магазинами стало больше 25, то процент станет равен 30%.
Если больше 100 платных клиентов, то процент повысится до 40%.
Если более 500 платных клиентов, то процент будет повышен до 50%.
Выплаты производятся раз в месяц.
Таким образом, Вы получите ежемесячный пассивный доход без каких-либо вложений.
Обязательно попробуйте!