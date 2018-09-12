Перейти к содержимому

Самая высокооплачиваемая удалённая работа!
Фотография

Пассивный доход с партнеркой

Автор темы bossbig, Сегодня, 08:43

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В этой теме нет ответов

#1 bossbig

bossbig

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 2 сообщений
0
Обычный

Отправлено Сегодня, 08:43

Речь пойдет о партнерской программе https://storeland.ru/partner/about.

Сайт занимается созданием интернет-магазинов.  

Каждый из Вас может привлекать продавцов на StoreLand и получать до 50% от всех платежей клиентов, пришедших от Вас!

 

Для этого необходимо:

-зарегистрироваться в системе;

-получить свою реферальную ссылку

-и делиться со всеми  :) то есть разместить ее, например, на своем сайте, на странице в соц. сетях, на форумах и тд. 

 

Размер процента отчислений рассчитывается по следующим условиям:

минимальный процент по привлеченным клиентам - 25% от ВСЕХ ИХ ПЛАТЕЖЕЙ (а платежи зачисляются ежемесячно :thumbsup: )

Если привлеченных клиентов с работающими магазинами стало больше 25, то процент станет равен 30%.

Если больше 100 платных клиентов, то процент повысится до 40%.

Если более 500 платных клиентов, то процент будет повышен до 50%.

 

Выплаты производятся раз в месяц. 

 

Таким образом, Вы получите ежемесячный пассивный доход без каких-либо вложений.

 

Обязательно попробуйте!

 


  • 0
На правах рекламы

Обратно в Партнерки интернет-сервисов


Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

  1. Info-Forum.Ru - Сообщество Киберсантов Рунета
  2. Инфотовары. Партнерки. Маркетинг и Реклама
  3. Партнерские программы
  4. Партнерки интернет-сервисов
  5. Правила форума