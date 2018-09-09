Новый бот вк и ок - бесплатно!

Отправлено Вчера, 10:02

Представляю вам SuperBot - программу для рассылки постов на стены групп и пабликов. Программа постит через браузер Google Chrome. Она автоматизирует Ваши действия, пользуясь браузером, как обычный человек.

Основные функции нашей программы:

- Поддерживаются обе популярные сети: и вк и ок,

- Имеется легкая видео-инструкция,

- Программа работает через браузер (отображение браузера на экране можно отключать),

- Она имеет мощный редактор групп с подсветкой искомых слов,

- Загрузка списков групп во всевозможных форматах (Excel, txt, вставка текстом),

- Автосохранение данных без вмешательства пользователя,

- Списки групп со всей информацией о группе (наименование, количество подписчиков, титульный текст и т.д.)

- Бэкап списков групп в Excel,

- Возможность удалить повторяющиеся группы в разные группах,

- Возможность "склеивать" несколько списков групп в один список,

- Удобный поиск групп, поддерживающий стоп-слова,

- Простой интерфейс схожий с вкладками, как в браузере,

- Неограниченное количество аккаунтов, которую можно внести в программу (одновременно постить могут 6-7 аккаунтов),

- Поддержка ручного ввода капчи,

- Поддержка сервиса RuCapcha,

- Рандомизация текста постов,

- Рандомизация картинок,

- Упрощенный интерфейс для новичков, и дополнительные настройки для опытных,

- Гибкие тайминги на все действия,

- Автоматический повтор постинга через заданное время,

- Запись в отчет ссылок на размещенные посты. - Подробный лог выполняемых действий.

Мы обеспечит Вам:

- Своевременно ответим на Ваши вопросы,

- Оперативно решим проблемы, связанные с программой.

- Расскажем принцип работы с группами и постами.

- Своевременное обновление программы (соц.сети постоянно меняются).

Для пришедших с этого форума программа предоставляется бесплатно на месяц.

Смотрите видео

Сообщение отредактировал Kolesnikov: Вчера, 10:02