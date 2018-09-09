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Новый бот вк и ок - бесплатно!

Автор темы Kolesnikov, Вчера, 10:02

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#1 Kolesnikov

Kolesnikov

    Новичок

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Обычный

Отправлено Вчера, 10:02

Of2muNin28A.jpg
Представляю вам SuperBot - программу для рассылки постов на стены групп и пабликов. Программа постит через браузер Google Chrome. Она автоматизирует Ваши действия, пользуясь браузером, как обычный человек.
 
Основные функции нашей программы: 
 
- Поддерживаются обе популярные сети: и вк и ок, 
- Имеется легкая видео-инструкция, 
- Программа работает через браузер (отображение браузера на экране можно отключать), 
- Она имеет мощный редактор групп с подсветкой искомых слов, 
- Загрузка списков групп во всевозможных форматах (Excel, txt, вставка текстом), 
- Автосохранение данных без вмешательства пользователя, 
- Списки групп со всей информацией о группе (наименование, количество подписчиков, титульный текст и т.д.) 
- Бэкап списков групп в Excel, 
- Возможность удалить повторяющиеся группы в разные группах, 
- Возможность "склеивать" несколько списков групп в один список, 
- Удобный поиск групп, поддерживающий стоп-слова, 
- Простой интерфейс схожий с вкладками, как в браузере, 
- Неограниченное количество аккаунтов, которую можно внести в программу (одновременно  постить могут 6-7 аккаунтов),
- Поддержка ручного ввода капчи,
- Поддержка сервиса RuCapcha, 
- Рандомизация текста постов, 
- Рандомизация картинок, 
- Упрощенный интерфейс для новичков, и дополнительные настройки для опытных, 
- Гибкие тайминги на все действия, 
- Автоматический повтор постинга через заданное время, 
- Запись в отчет ссылок на размещенные посты. - Подробный лог выполняемых действий. 
 
Мы обеспечит Вам: 
- Своевременно ответим на Ваши вопросы, 
- Оперативно решим проблемы, связанные с программой. 
- Расскажем принцип работы с группами и постами. 
- Своевременное обновление программы (соц.сети постоянно меняются). 
 
Для пришедших с этого форума программа предоставляется бесплатно на месяц. 
Смотрите видео
Группа вконтакте https://vk.com/superbotgroup 

Сообщение отредактировал Kolesnikov: Вчера, 10:02

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