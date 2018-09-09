Новый бот вк и ок - бесплатно!

Представляю вам SuperBot - программу для рассылки постов на стены групп и пабликов. Программа постит через браузер Google Chrome. Она автоматизирует Ваши действия, пользуясь браузером, как обычный человек.
Основные функции нашей программы:
- Поддерживаются обе популярные сети: и вк и ок,
- Имеется легкая видео-инструкция,
- Программа работает через браузер (отображение браузера на экране можно отключать),
- Она имеет мощный редактор групп с подсветкой искомых слов,
- Загрузка списков групп во всевозможных форматах (Excel, txt, вставка текстом),
- Автосохранение данных без вмешательства пользователя,
- Списки групп со всей информацией о группе (наименование, количество подписчиков, титульный текст и т.д.)
- Бэкап списков групп в Excel,
- Возможность удалить повторяющиеся группы в разные группах,
- Возможность "склеивать" несколько списков групп в один список,
- Удобный поиск групп, поддерживающий стоп-слова,
- Простой интерфейс схожий с вкладками, как в браузере,
- Неограниченное количество аккаунтов, которую можно внести в программу (одновременно постить могут 6-7 аккаунтов),
- Поддержка ручного ввода капчи,
- Поддержка сервиса RuCapcha,
- Рандомизация текста постов,
- Рандомизация картинок,
- Упрощенный интерфейс для новичков, и дополнительные настройки для опытных,
- Гибкие тайминги на все действия,
- Автоматический повтор постинга через заданное время,
- Запись в отчет ссылок на размещенные посты. - Подробный лог выполняемых действий.
Мы обеспечит Вам:
- Своевременно ответим на Ваши вопросы,
- Оперативно решим проблемы, связанные с программой.
- Расскажем принцип работы с группами и постами.
- Своевременное обновление программы (соц.сети постоянно меняются).
Для пришедших с этого форума программа предоставляется бесплатно на месяц.
Смотрите видео
Группа вконтакте https://vk.com/superbotgroup
Канал на youtube https://www.youtube....8LkV7Yhx2IVqdxg
Сообщение отредактировал Kolesnikov: Вчера, 10:02