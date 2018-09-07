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ProfitScripts.tech Разработка хайпов, интернет проектов под ключ, Мага

Автор темы flyads, Вчера, 15:27

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#1 flyads

flyads

    Новичок

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Обычный

Отправлено Вчера, 15:27

Каждый хочет зарабатывать в интернете, потому что - это легче, прибыльнее, у Вас больше свободного времени, это интересно и т.д. 

 

 

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Что бы облегчить процесс создание интернет проекта, был создан магазин скриптов Profit Scripts Разработка хайпов под ключ
с его помощью Вы получите проект который однозначно принесет прибыль, 
или же создадите с нами проект с нуля под ваши запросы и мечты.


Почему мы?

Наш магазин скриптов работает в автоматическом режиме, допустим Вы нашли нас в 5 часов утра и Вам не терпится купить готовый интернет проект,
Вам абсолютно не хочется писать на почту админа или в соц сети и ждать несколько часов пока он Вам ответит. 


Вы выбираете скрипт, покупаете его любым удобным способом и сразу получаете ссылку на скачивание.


Ну что же делать дальше?! К каждому архиву идет подробная инструкция по установке,
а также скриншоты, что позволит Вам без каких либо навыков установить данный скрипт на хостинг и уже начать создавать интернет проект своей мечты. 

А когда проснется админ =) Он подскажет дельным советом и поможет с тем что не получилось сделать в процессе, 
а также скажет какой вид рекламы лучше всего подойдет для данного скрипта и будет подсказывать бесплатно по любым другим вопросам в свое свободное время. 


А, что если Вы продаете не то что заявлено или каким то образом хотите меня кинуть?


На этот случай у Вас есть все гарантии во избежание любых проблем связанных с Вашими финансами. 

Во первых к каждому скрипту идет демо на поддомене магазина (это очень важно) это гарантирует что данный скрипт действительно есть в наличии у магазина.

Вторым гарантом выступает тот факт что автоматическая оплата в магазине производится через платежную систему Freekassa 
в которой есть онлайн арбитраж и в случае малейшего обмана
или мелкой неточности описания заявленного товара и действительности, 
по Вашей обоснованной жалобе Ваши деньги возвращаются в полном объеме.



Также хотим отметить, что мы делаем любые интернет проекты под ключ, 
предлагаем любые услуги: по доработке скриптов, написания контента, 
перевод текстов на другие языки, настройка,
установка, верификация кошельков, создание профессиональных видеообзоров,
услуги SEO продвижения, написание уникальной легенды для хайпа,
создание уникальных дизайнов, разработка баннеров и многое другое. Посмотреть все услуги.

CMS для хайпов ProfitScripts основные возможности:
Создание тарифных планов депозитов с множеством настроек.
Создание и редактирование страниц с SEO-оптимизацией (ключевые слова, описание страниц и т.д.).
Рассылка сообщений и новостей пользователям на e-mail.
Новостная лента с RSS каналом для мгновенного информирования ваших пользователей.
Гибкое управление пользователями и просмотр/редактирование их информации.
Черный список IP адресов.
Мониторинг IP адресов.
Бухгалтерия с автоматическим пополнением счета и выплат через системы: PerfectMoney, Payeer, Advanced Cash, Freekassa,Bitcoin
Статистика, которая позволяет увидеть реальную ситуацию вашего проекта на данный момент. И многое другое.



Наши контакты для связи:
Группа в вк
Связь в VK
Связь в Telegram
Почта profitscripts@gmail.com

 


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