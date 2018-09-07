ProfitScripts.tech Разработка хайпов, интернет проектов под ключ, Мага

Отправлено Вчера, 15:27

Каждый хочет зарабатывать в интернете, потому что - это легче, прибыльнее, у Вас больше свободного времени, это интересно и т.д.







Что бы облегчить процесс создание интернет проекта, был создан магазин скриптов Profit Scripts Разработка хайпов под ключ.

с его помощью Вы получите проект который однозначно принесет прибыль,

или же создадите с нами проект с нуля под ваши запросы и мечты.





Почему мы?



Наш магазин скриптов работает в автоматическом режиме, допустим Вы нашли нас в 5 часов утра и Вам не терпится купить готовый интернет проект,

Вам абсолютно не хочется писать на почту админа или в соц сети и ждать несколько часов пока он Вам ответит.





Вы выбираете скрипт, покупаете его любым удобным способом и сразу получаете ссылку на скачивание.





Ну что же делать дальше?! К каждому архиву идет подробная инструкция по установке,

а также скриншоты, что позволит Вам без каких либо навыков установить данный скрипт на хостинг и уже начать создавать интернет проект своей мечты.



А когда проснется админ =) Он подскажет дельным советом и поможет с тем что не получилось сделать в процессе,

а также скажет какой вид рекламы лучше всего подойдет для данного скрипта и будет подсказывать бесплатно по любым другим вопросам в свое свободное время.





А, что если Вы продаете не то что заявлено или каким то образом хотите меня кинуть?





На этот случай у Вас есть все гарантии во избежание любых проблем связанных с Вашими финансами.



Во первых к каждому скрипту идет демо на поддомене магазина (это очень важно) это гарантирует что данный скрипт действительно есть в наличии у магазина.



Вторым гарантом выступает тот факт что автоматическая оплата в магазине производится через платежную систему Freekassa

в которой есть онлайн арбитраж и в случае малейшего обмана

или мелкой неточности описания заявленного товара и действительности,

по Вашей обоснованной жалобе Ваши деньги возвращаются в полном объеме.







Также хотим отметить, что мы делаем любые интернет проекты под ключ,

предлагаем любые услуги: по доработке скриптов, написания контента,

перевод текстов на другие языки, настройка,

установка, верификация кошельков, создание профессиональных видеообзоров,

услуги SEO продвижения, написание уникальной легенды для хайпа,

создание уникальных дизайнов, разработка баннеров и многое другое. Посмотреть все услуги.



CMS для хайпов ProfitScripts основные возможности:

Создание тарифных планов депозитов с множеством настроек.

Создание и редактирование страниц с SEO-оптимизацией (ключевые слова, описание страниц и т.д.).

Рассылка сообщений и новостей пользователям на e-mail.

Новостная лента с RSS каналом для мгновенного информирования ваших пользователей.

Гибкое управление пользователями и просмотр/редактирование их информации.

Черный список IP адресов.

Мониторинг IP адресов.

Бухгалтерия с автоматическим пополнением счета и выплат через системы: PerfectMoney, Payeer, Advanced Cash, Freekassa,Bitcoin

Статистика, которая позволяет увидеть реальную ситуацию вашего проекта на данный момент. И многое другое.







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Почта profitscripts@gmail.com