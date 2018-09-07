Рекламная сеть финансовой тематики Fly Ads

Отправлено Вчера, 15:02

Fly Ads - это рекламная сеть финансовой направленности. Предлагает оплату за каждый клик по рекламе для партнёрских сайтов соответствующей тематики.

Преимущества Fly Ads

- Быстрый старт — код интегрируется в сайт в течение 3 минут, его нужно только скопировать и вставить;

- Прозрачность — подробная статистика с отображением количества кликов и показов;

- Удобный интерфейс с отображением актуального количества пользователей и площадок;



- Высокие ставки — сначала реклама размещается по более высоким ставкам, действует система аукциона для рекламодателей;

- Быстрые выплаты на 4 популярных системы;

- Над проектом работает команда профессионалов.



Предлагается установить на собственный сайт рекламный код, оплата клика зависит от результатов аукциона рекламодателей и начинается от 0,04$. Когда проект не предоставляет рекламу, на месте блока может транслироваться реклама вебмастера (настраивается при добавлении новой площадки).



Как устроены выплаты

Минимальная сумма на вывод — 30$, для выплат подходят следующие системы (комиссия):



- PerfectMoney (2.5%);

- Bitcoin — (0,5%);

- Advcash — (1,0%);

- Payeer — (1,5%).



Длительность вывода на любую систему составляет от 1 часа до 5 дней.



Реферальная система

Оплата 5% от доходов вебмастера или 60% от затрат на рекламу реферала. Для эффективного приглашения пользователь на ресурс предоставляются анимированные баннеры.





Как начать зарабатывать

Для начала нужно добавить площадку с трафиком из СНГ через панель «Веб-мастеру» и отслеживать статус проекта. Здесь добавляются коды, которые запускаются при отсутствии рекламы проекта. Проект не пропускает площадки, не отвечающие законодательству, 18+, без доступа к данным о посещаемости, с вредоносным кодом. После одобрения модераторами и вставки полученного кода на вебсайт, напротив площадки отобразится знак «Работает».





После интеграции рекламного кода в код сайта, начнутся поступления вебмастеру за каждый клик по объявлению. Нет необходимости самостоятельно составлять креативы — их предоставляет рекламодатель.



Запрещена накрутка, изменения креативов, изменения реферов в ссылках, размещение на других сайтах, использовать перенаправление по баннерам.



На вкладке «Статистика» отображается движение средств на аккаунте.



Почему стоит работать с Fly Ads

- Запуск более 100 кампаний;



- Аукцион между вебмастерами за лучшую оплату мест;

- 4 формата рекламы;

- Доход около 32$/день с узконаправленного сайта финансовой тематики посещаемостью от 10 тыс. человек;



- Трансляция собственной рекламы при отсутствии предложений от проекта;

- Запрет показов из категории «Рискованная»;

- Для каждого пополнения или вывода средств через Bitcoin, создаётся новый кошелёк;

- Оперативные выплаты;

- Низкая комиссия и сумма минимального вывода;

- Возможность подключения выплат на анонимную ПС.



Контакты

E-mail: flyads.pro@gmail.com