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Рекламная сеть финансовой тематики Fly Ads

Автор темы flyads, Вчера, 15:02

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#1 flyads

flyads

    Новичок

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Отправлено Вчера, 15:02

Fly Ads  - это рекламная сеть финансовой направленности. Предлагает оплату за каждый клик по рекламе для партнёрских сайтов соответствующей тематики.

 

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Преимущества Fly Ads
- Быстрый старт — код интегрируется в сайт в течение 3 минут, его нужно только скопировать и вставить;
- Прозрачность — подробная статистика с отображением количества кликов и показов;
- Удобный интерфейс с отображением актуального количества пользователей и площадок;

- Высокие ставки — сначала реклама размещается по более высоким ставкам, действует система аукциона для рекламодателей;
- Быстрые выплаты на 4 популярных системы;
- Над проектом работает команда профессионалов.

Предлагается установить на собственный сайт рекламный код, оплата клика зависит от результатов аукциона рекламодателей и начинается от 0,04$. Когда проект не предоставляет рекламу, на месте блока может транслироваться реклама вебмастера (настраивается при добавлении новой площадки).

Как устроены выплаты
Минимальная сумма на вывод — 30$, для выплат подходят следующие системы (комиссия):

- PerfectMoney (2.5%);
- Bitcoin — (0,5%);
- Advcash — (1,0%);
- Payeer — (1,5%).

Длительность вывода на любую систему составляет от 1 часа до 5 дней.

Реферальная система
Оплата 5% от доходов вебмастера или 60% от затрат на рекламу реферала. Для эффективного приглашения пользователь на ресурс предоставляются анимированные баннеры.


Как начать зарабатывать
Для начала нужно добавить площадку с трафиком из СНГ через панель «Веб-мастеру» и отслеживать статус проекта. Здесь добавляются коды, которые запускаются при отсутствии рекламы проекта. Проект не пропускает площадки, не отвечающие законодательству, 18+, без доступа к данным о посещаемости, с вредоносным кодом. После одобрения модераторами и вставки полученного кода на вебсайт, напротив площадки отобразится знак «Работает».


После интеграции рекламного кода в код сайта, начнутся поступления вебмастеру за каждый клик по объявлению. Нет необходимости самостоятельно составлять креативы — их предоставляет рекламодатель.

Запрещена накрутка, изменения креативов, изменения реферов в ссылках, размещение на других сайтах, использовать перенаправление по баннерам.

На вкладке «Статистика» отображается движение средств на аккаунте.

Почему стоит работать с Fly Ads
- Запуск более 100 кампаний;

- Аукцион между вебмастерами за лучшую оплату мест;
- 4 формата рекламы;
- Доход около 32$/день с узконаправленного сайта финансовой тематики посещаемостью от 10 тыс. человек;

- Трансляция собственной рекламы при отсутствии предложений от проекта; 
- Запрет показов из категории «Рискованная»;
- Для каждого пополнения или вывода средств через Bitcoin, создаётся новый кошелёк;
- Оперативные выплаты;
- Низкая комиссия и сумма минимального вывода;
- Возможность подключения выплат на анонимную ПС.

Контакты
E-mail: flyads.pro@gmail.com

 


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