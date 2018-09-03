Забавная головоломка

Отправлено Сегодня, 06:30

Я предположил так: человек Е толкает камень, камень проходит дыркой над человечком D (значит он остается жив), выкатывается на рычаг, из-за большой скорости рычаг не успевает опуститься (человек С тоже остается жив), а камень над выступом рычага опять проходит дыркой, ударяется в др. камень - этот камень не двигается и не взлетает, т.к. он пипец тяжелый (может он и взлетел бы, если бы первый камень упал на рычаг, а не скатился на него по горке, как и произошло). И теперь просто в левой стороне рычага два камня. И все живы!

Логика рассудила так) Реальность в ролике совсем другая)

P.S. Больше прикол, а не головоломка