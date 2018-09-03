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Забавная головоломка

Автор темы Анатолий Белоусов, Вчера, 23:24

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В теме одно сообщение

#1 Анатолий Белоусов

Анатолий Белоусов

    Основатель форума

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Очень хороший
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Отправлено Вчера, 23:24

Image201809040305411536015941.png

 

На картинке (в шапке поста) представлена забавная, на мой взгляд, головоломка.  :)
Нужно разобрать, кто из изображенных на картинке человечков умрет, если человек с буквой «E» толкнет камень вниз по склону?
 
Ответ под спойлером...
 
Скрытый текст
 
 
P.S.  А вам слабо - сначала дать СВОЙ ответ в комментариях, а уже ЗАТЕМ - лезть под спойлер?!. ;)

 

 

 


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#2 Бейдж Фактори

Бейдж Фактори

    Спец по Яндекс.Директ

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Очень хороший
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Отправлено Сегодня, 06:30

Я предположил так: человек Е толкает камень, камень проходит дыркой над человечком D (значит он остается жив), выкатывается на рычаг, из-за большой скорости рычаг не успевает опуститься (человек С тоже остается жив), а камень над выступом рычага опять проходит дыркой, ударяется в др. камень - этот камень не двигается и не взлетает, т.к. он пипец тяжелый (может он и взлетел бы, если бы первый камень упал на рычаг, а не скатился на него по горке, как и произошло). И теперь просто в левой стороне рычага два камня. И все живы!

 

Логика рассудила так) Реальность в ролике совсем другая)

 

P.S. Больше прикол, а не головоломка :laugh:


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