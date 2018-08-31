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Builderall (Новая партнерка в РФ)

Автор темы Vitaliy Builderall, Сегодня, 07:07

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#1 Vitaliy Builderall

Vitaliy Builderall

    Новичок

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Обычный

Отправлено Сегодня, 07:07

Доброго времени суток,

 

Представляю вашему вниманию всеобъемлющую маркетинг платформу - Builderall, которая включает в себя:

  • Конструктор сайтов
  • Конструктор мобильных приложений
  • Встроенный почтовый сервис для email маркетинга
  • Конструктор анимированных видео
  • Конструктор онлайн курсов
  • Площадка для проведения вебинаров

 

Цены:

  1. Базовый пакет: $10 в месяц за конструктор сайтов.
  2. Полный пакет: $30 в месяц за весь функционал платформы.
  3. Партнерская лицензия: $50 в месяц.

 

Партнерская Лицензия:

  • 100% с первой оплаты за привод клиента.
  • 30% с каждого последующего месяца.

 

Пример:

Вы привели 10 клиентов (полный пакет) = $300 сразу и $90 каждый месяц.

 

Советую продавать партнерские лицензии поскольку вы получаете не только 30% помесячной оплаты с приведенного партнера, но и 30% с каждого клиента/партнера которого привел ваш партнер.

 

Пример:

Вы привели 10 партнеров которые приводят 5 клиентов (полный пакет) каждый = $500 сразу и $600 каждый месяц.

 

Съем денег через PayPal после заполнения W8-BEN формы, $50 минимальный вывод.

 

У Builderall уже более 20,000 партнеров, в Facebook существуют множество активных групп в которых вы можете удостовериться что предложение от Builderall актуально и востребовано.

 

Что предлагает моя команда:

За регистрацию на 7 бесплатный дней по ссылке (https://goo.gl/jDjx8Z) вы получите 5 детальных туториалов по Builderall.

 

Если вас заинтересует платформа, после оплаты вы получите 15 дополнительных туториалов по Builderall и возможность использовать туториалы для продажи своим партнерам/клиентам.

 

Хочу уточнить что для регистрации на 7 бесплатных дней требуется только имя и почта.

 

Ссылка на временный сайт нашей команды: www.builderallrussia.com

 

П.С. Builderall еще не распространялся на территории РФ, хорошей вам охоты.


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