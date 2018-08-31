Builderall (Новая партнерка в РФ)

Отправлено Сегодня, 07:07

Доброго времени суток,

Представляю вашему вниманию всеобъемлющую маркетинг платформу - Builderall, которая включает в себя:

Конструктор сайтов

Конструктор мобильных приложений

Встроенный почтовый сервис для email маркетинга

Конструктор анимированных видео

Конструктор онлайн курсов

Площадка для проведения вебинаров

Цены:

Базовый пакет: $10 в месяц за конструктор сайтов. Полный пакет: $30 в месяц за весь функционал платформы. Партнерская лицензия: $50 в месяц.

Партнерская Лицензия:

100% с первой оплаты за привод клиента.

30% с каждого последующего месяца.

Пример:

Вы привели 10 клиентов (полный пакет) = $300 сразу и $90 каждый месяц.

Советую продавать партнерские лицензии поскольку вы получаете не только 30% помесячной оплаты с приведенного партнера, но и 30% с каждого клиента/партнера которого привел ваш партнер.

Пример:

Вы привели 10 партнеров которые приводят 5 клиентов (полный пакет) каждый = $500 сразу и $600 каждый месяц.

Съем денег через PayPal после заполнения W8-BEN формы, $50 минимальный вывод.

У Builderall уже более 20,000 партнеров, в Facebook существуют множество активных групп в которых вы можете удостовериться что предложение от Builderall актуально и востребовано.

Что предлагает моя команда:

За регистрацию на 7 бесплатный дней по ссылке (https://goo.gl/jDjx8Z) вы получите 5 детальных туториалов по Builderall.

Если вас заинтересует платформа, после оплаты вы получите 15 дополнительных туториалов по Builderall и возможность использовать туториалы для продажи своим партнерам/клиентам.

Хочу уточнить что для регистрации на 7 бесплатных дней требуется только имя и почта.

Ссылка на временный сайт нашей команды: www.builderallrussia.com

П.С. Builderall еще не распространялся на территории РФ, хорошей вам охоты.