Builderall (Новая партнерка в РФ)

Доброго времени суток,
Представляю вашему вниманию всеобъемлющую маркетинг платформу - Builderall, которая включает в себя:
- Конструктор сайтов
- Конструктор мобильных приложений
- Встроенный почтовый сервис для email маркетинга
- Конструктор анимированных видео
- Конструктор онлайн курсов
- Площадка для проведения вебинаров
Цены:
- Базовый пакет: $10 в месяц за конструктор сайтов.
- Полный пакет: $30 в месяц за весь функционал платформы.
- Партнерская лицензия: $50 в месяц.
Партнерская Лицензия:
- 100% с первой оплаты за привод клиента.
- 30% с каждого последующего месяца.
Пример:
Вы привели 10 клиентов (полный пакет) = $300 сразу и $90 каждый месяц.
Советую продавать партнерские лицензии поскольку вы получаете не только 30% помесячной оплаты с приведенного партнера, но и 30% с каждого клиента/партнера которого привел ваш партнер.
Пример:
Вы привели 10 партнеров которые приводят 5 клиентов (полный пакет) каждый = $500 сразу и $600 каждый месяц.
Съем денег через PayPal после заполнения W8-BEN формы, $50 минимальный вывод.
У Builderall уже более 20,000 партнеров, в Facebook существуют множество активных групп в которых вы можете удостовериться что предложение от Builderall актуально и востребовано.
Что предлагает моя команда:
За регистрацию на 7 бесплатный дней по ссылке (https://goo.gl/jDjx8Z) вы получите 5 детальных туториалов по Builderall.
Если вас заинтересует платформа, после оплаты вы получите 15 дополнительных туториалов по Builderall и возможность использовать туториалы для продажи своим партнерам/клиентам.
Хочу уточнить что для регистрации на 7 бесплатных дней требуется только имя и почта.
Ссылка на временный сайт нашей команды: www.builderallrussia.com
П.С. Builderall еще не распространялся на территории РФ, хорошей вам охоты.