GAMBLING.pro - СРА-сеть для профи

Отправлено Сегодня, 15:35

Привет друзья! Мы - команда опытных арбитражников и специалистов, уже успевших зарекомендовать себя на рынке СРА в России, СНГ и зарубежом. С нами топы: Тема Прокофьев и Танечка Александрова, а все вместе мы - концентрированный коктейль из знаний, опыта и профессионализма в сферах СРА и Gambling.

Мы команда реальных профессионалов, любящих, а главное знающих своё дело. И мы рады представить вашему вниманию новую СРА-сеть с громким названием - Gambling.pro!

«О да» - скажешь ты. - «И чем же Gambling.pro отличается от других СРА-сетей, с которыми я уже работаю?»

Вот сейчас мы все тебе расскажем и даже покажем!

Начнём с того, что у нас своя мощная платформа СРА-сети, способная выдерживать огромные объемы трафика без потерь и лагов. Твои клики не будут «теряться» и твоя статистика не будет «глючить».

Наша платформа сделана именно для работы с Gambling офферами.

Благодаря этому в нашей статистике ты будешь видеть не только стандартные показатели по трафику, которые есть в любой другой сети (CR, EPC, ратио, клики), а будешь получать расширенные данные по своим конверсиям, которые помимо стандартных показателей будут отражать такие важные при работе с Gambling показатели, как:

Суммы депозитов

Количество повторных депозитов

Суммы повторных депозитов

Активность твоих игроков

Круто да? Теперь все стало по настоящему прозрачно!

Помимо количества регистраций и первых депозитов ты в любое время дня и ночи можешь посмотреть суммы первых депозитов, количество повторных депозитов и их суммы тоже! И также будешь видишь динамику активности по всем-всем своим игрокам.

Захочешь перейти на ревшару? Да без проблем! У нас и такие офферы есть

Теперь ты сам, без чьей либо помощи, сможешь ещё на самых ранних этапах слива трафика, адекватно оценить его качество и вовремя провести работу, если какой-то из показателей, будет не дотягивать до нормы выполнения KPI.

Больше никаких «нам надо подождать фидбека от рекламодателя ещё две недели», «у вас мало повторных депозитов, давайте подождём», «что-то активности нет совсем, мы вам не выплатим» - это в прошлом. Теперь ты сам себе «фидбек» и аналитик, потому что видишь абсолютно прозрачную статистику по депозитам и активностям всех своих игроков.

Ну что, уже задумался о том, что стоит работать именно с нами? Тогда ты молодец, потому что это правильная мысль!

Что ещё есть у нашей СРА-сети, чего нету у других?

Конечно же - это эксклюзивные офферы казино, с сильными показателями конверсии и международными ГЕО. В первую очередь мы не просто СРА-сеть, мы - дистрибьюторы эксклюзивных Gambling продуктов мирового уровня, которые вы сможете найти только у нас и на которые мы даём самые высокие отчисления и «сладкие» условия для партнёров.

Что же до ресейла? Мы его не стесняемся, и сразу говорим - «да, мы будем брать офферы у других партнёрских программ на ресейл», но мы ни в коем случае не будем допускать в свою сеть все что попало.

Все офферы будут проходить строжайший отбор. Наш внутренний медиабаинг льёт со всех доступных источников огромный объём трафика исключительно на наши эксклюзивные продукты и мы всегда можем поставить в сплит любой другой оффер, который нам предложат. Благодаря этому мы почти сразу сможем оценить конверсионные способности оффера в разрезе более чем по 15-ти разным источникам и принять решение о добавлении оффера в нашу сеть (или нет).

Благодаря этому в Gambling.pro ты не сможешь выбрать «мертвый» оффер и слить из-за этого свои тестовые клики в никуда.

Не в этот раз, бро. Даже если менеджер будет не онлайн и тебе никто не подскажет, даже если ты просто решишь ткнуть пальцем в небо и выбрать оффер наобум - это все равно будет небо, полное конверсий, которые в скором времени на тебя посыпятся

Так как мы сами тестируем все офферы, мы также по первому запросу предоставляем для своих партнёров все данные биг даты, полученные в результате наших тестов: по любым источникам, подходам и креативам, с которыми мы сами работаем.

Ты получишь эти данные в виде руководств и рекомендаций, мануалов и кейсов, которые ты сможешь использовать в своей работе, чтобы сразу начать двигаться в верном направлении и не допускать простых ошибок, распространенных при запуске офферов.

Мы охотно поделимся с тобой креативами и подходами, которые реально работают - нам не жалко!

Мы можем себе это позволить, потому что мы професионалы в Gambling и легко придумаем новые конверсионные подходы! И ими тоже поделимся - нашего креатива хватит всем!

Пожалуй, все перечисленное выше - это самые ключевые моменты, о которых нам хотелось рассказать тебе.

Также считаем нужным упомянуть о том, что ставки, которые ты будешь видеть в каталоге офферов - довольно условны. Со всеми нашими партнерами мы работаем исключительно на индивидуальных условиях и проставляем для них рейты исходя из первичной оценки качества их трафика, только после личного общения с менеджером нашей сети.

В процессе обсуждения мы договариваться с тобой на максимально выгодные условия как для тебя, так и для нас, чтобы эффективно монетизировать весь твой трафик, любого типа.

Нас не придется уговаривать - мы сами предложим тебе сделать ставки еще выше, если твой трафик будет достойного качества и пройдет KPI.

Подводя итог всего выше написанного, Gambling.pro - это:

Работа с настоящими профи;

Удобная платформа, заточенная под Gambling;

Прозрачная статистика по депозитам и активности игроков;

Эксклюзивные офферы казино, которые есть только у нас;

Гибкие условия по ставкам для эффективной монетизации любого типа трафика;

Только топовые офферы от наших партнеров, с проверенным конвертом;

Реально лучшая поддержка для вебмастеров! Мы предоставим тебе все необходимые данные для начала работы: мануалы для новичка, любые статистики по интересующим офферам, подходы и конверсионные креативы, покажем топовые источники и “спалим” реально рабочие кейсы;

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