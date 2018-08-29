SocTool CRACKED 2.0.4.4 -НОВАЯ версия единоразово

Отправлено Сегодня, 05:14

SocTool 2.0.4.4 CRACKED -единоразово

Функционал

( генерация мобильных устройств)

1.Подписка

Подписчики доноров

Подписки доноров

Хеш-теги (авторы публикаций)

Хеш-теги (лайкнувшие)

Свой список

2.Лайкинг

Подписчики доноров

Подписки доноров

Хеш-теги (авторы публикаций)

Хеш-теги (лайкнувшие)

Свой список

3.Отписка

Подписки (база программы) – это основной источник отписки, в отличие от двух других, с помощью него можно отписаться от приватных

Свой список - используется, если вам надо отписаться от конкретных пользователей. Просто вставьте их логины по 1 на строчку в это поле.

Подписки (база Instagram) - в этом варианте софт просто откроет список подписок внутри Инстаграма и отпишется по критериям. Минус способа в том, что инстаграм не отображает в своей базе заявки, поданные приватным пользователям, а также не получится отписаться на основе даты подписки.

4.Просмотр историй (Stories)

Подписчики доноров

Подписки доноров

Хеш-теги (авторы публикаций)

Хеш-теги (лайкнувшие)

Свой список

5. Рассылка в директ

Подписчики доноров

Подписки доноров

Хеш-теги (авторы публикаций)

Хеш-теги (лайкнувшие)

Свой список

6.Рассылка в коментарии

7.Редактор аккаунтов

Тип профиля. Влияет на то, кто будет видеть публикации вашего аккаунта. Если профиль закрытый, то их будут видеть только подписчики, а новые подписчики перейдут в список подписчиков только тогда, когда вы подтвердите их заявку.

Логин и пароль. Если вы хотите поменять логин или пароль, то укажите новые данные в этих полях. В особенности это полезно, если вы используете покупные аккаунты.

Почта. Вы можете привязать почту, либо сменить её. Для почты необходимо указать как логин, так и пароль, чтобы софт смог зайти на почту и подтвердить привязку.

Пол. instagram его нигде не показывает и использует только для показа рекламы, поэтому указывать не обязательно.

Имя аккаунта. Может быть длиной 30 символов. Можно использовать спинтакс (уникализация текста) и смайлы эмоджи (кроме эмоджи с галочками, т.к. это запрещено Инстаграмом).

Описание аккаунта(иначе "био", "О себе"). Имеет ограничение в ~150 символов. Можно использовать спинтакс (уникализация текста), перенос строк и эмоджи.

Вебсайт. Можно указать ссылку на вебсайт, страничку в соц.сетях или любую другую, если она не заблокирована Инстаграмом. Если у вас уже есть ссылка в профиле, и вы хотите её убрать, то поставьте в поле веб-сайт значок #.

8.Автоприветствие подписчиков (Директ)

9.Ответы на Директ

10.Автоответчик

11.Постинг фото/видео/историй/галерей

Аккаунт. Выбираем из списка тот, для которого создаётся задача. Если задача создана из вкладки "Аккаунты", то аккаунт уже будет вписан.

Тип публикации. Обычная публикация (фото/видео), галерея из нескольких фото, либо история (иначе говоря – stories).

Описание. Ограничение Instagram - не более 2000 символов и не более 30 хеш-тегов. Здесь можно использовать спинтакс-уникализацию текста и вставлять emoji, как из предложенных вариантов (в углу), так и свои, просто скопировав их.

Первый комментарий. Текст, введённый в это поле, будет опубликован как комментарий под фото сразу после публикации. Иногда его используют для ввода хеш-тегов, если не хотят по каким-то причинам вставлять их в описание.

Отметки. Вы можете отметить пользователей на фото, перечислив их никнеймы через запятую.

Файлы. Это пути к файлам, которые хотим опубликовать, либо к папке.

Если указать путь не до файла, а до папки, то будет опубликован случайный файл из неё.

Если выбрано видео, то появится дополнительное поле, в которое можно вставить путь к обложке-картинке для видео. Если обложку не указать, то обложкой будет назначен случайный кадр из видео.

Если выбрана галерея, то можно будет указать до 10 фото или видео.

Гео-метка. Просто отметьте точку на карте, которая открывается по клику на кнопку справа,

либо впишите нужные координаты самостоятельно.

Уникализация. Работает как для одиночных публикаций, так и для галерей. Можно добавить яркости, шума, контраста, а также наложить вотермарк со своим текстом или логином аккаунта. Есть и отражение по горизонтали – очень действенный метод для "заезженных" фото.

12.Редактор и удаление публикаций

13.Уникализация и вотермарки

При создании задачи на постинг, откройте настройку уникализации. Вам доступны следующие параметры:

Яркость

Контраст

Шум

Водяной знак (вотермарк) - небольшая надпись в углу изображения. Можно указать свой текст, либо выбрать пункт "Логин", тогда софт будет автоматически подписываться логином аккаунта, для которого создаётся задача.

Отражение по горизонтали - иначе говоря, "отзеркаливание" изображения. Наиболее

эффективный способ уникализации.

14.Pictogram - вы можете парсить контент и готовить его к публикации.

15.Сбор по донорам (конкурентам)

16.Фильтрация аудитории

Фильтрация доступна в 3 вариантах:

Онлайн-режим в самой задаче

При парсинге (сборе аудитории в список)

По готовому списку

В отличие от конкурентов, фильтрация доступна не только при сборе списка, но и в онлайн-режиме! Т.е. фильтрацию можно включить в самой задаче. В сочетании с автопарсингом или шпион-режимом это

серьёзная экономия вашего времени.

Теперь поговорим подробнее про сами критерии. Применяться будут только те, которые вы отметите галочкой, т.е. можно фильтровать по 1-2 критериям, а можно сразу по множеству.

Кол-во подписчиков - оставлять аккаунты только с количеством подписчиков в указанном промежутке.

Кол-во подписок - оставлять аккаунты только с количеством подписок в указанном промежутке.

Кол-во публикаций - оставлять аккаунты только с количеством публикаций в указанном промежутке.

Приватность - профиль пользователя может быть открытым (доступен для всех) или закрытым (приватный, необходимо сначала подать заявку и дождаться одобрения пользователем). С помощью данного фильтра вы можете оставлять только открытые профили (или только закрытые, если вам это нужно).

Пол (по имени) - Инстаграм никаким способом не отдаёт информацию о поле пользователя, но мы придумали способ фильтрации, который в какой-то мере решает данный вопрос. Данный фильтр анализирует логин, имя и описание пользователя, и сверяет их с большой базой женских и мужских имён.

Важно! Если вам нужна только женская аудитория, то мы рекомендуем ставить галочки на "Женщины" и "Неопределенные", т.к. не все пользователи ставят имя в профиль.

Аватарка - оставлять аккаунты с аватаркой или без. Не ставьте галочку, чтобы оставлять и тех, и других.

Язык страницы - благодаря этому фильтру вы можете оставлять, либо убирать пользователей с тем или иным языком в профиле. Например, можно оставить только тех, кто использует кириллицу, либо быстро отсеять арабскую аудиторию.

Последняя публикация не позднее - оставлять только те аккаунты, которые выложили последний пост не позднее указанной даты.

Наличие ссылки - убирать или оставлять аккаунты с ссылкой в профиле. Вы можете указать список исключений, чтобы не убирать, например, людей, которые ссылаются на свои страницы через vk.com.

Наличие телефона - убирать или оставлять аудиторию с указанным телефоном в описании профиля. Как правило, телефон указывают профили коммерческой направленности.

Бизнес-аккаунты - благодаря этому фильтру вы можете убирать, либо оставлять аккаунты, имеющий в логине, имени или описании слова бизнес-направленности (магазин, shop, продам и т.д.). В фильтре используется наша база стоп-слов.

Стоп-слова и вайт-слова

Вы можете настроить проверку фильтруемых аккаунтов на наличие стоп-слов и вайт-слов. Списки слов загружаются в формате txt, одно слово = одна строчка.

Стоп-слова - слова, которые НЕ должны быть в профиле. Например, если вы укажете слово "магазин", то у вас уберутся все аккаунты, содержащие это слово.

Вайт-слова - обратная логика, т.е. это те слова, которые ДОЛЖНЫ быть в профиле. Например, если вы укажете слово "стройка", то у вас останутся только те аккаунты, у которых в профиле будет это слово.Также, выберите, какие данные аккаунта анализировать на вхождение слов - логин, имя или описание. Можно отметить более 1 варианта или все сразу.

Точное вхождение - если галочка включена, то будут учитываться только профили, включающие в себе стоп или вайт-слово в точно такой же форме, как указано в файле. Т.е. если стоп-слово "Ali", то уберутся все профили с "Ali", но не уберутся профили с "Alice".

17.Сбор по гео

18.Сбор по хеш-тегам

19.Сбор активной аудитории

-----------------Шпион - алгоритм-------------

Способ, который позволяет делать фолловинг/лайкинг/рассылку не классическим способом, описанным ранее, а только по тем людям, которые в 99% случаев находятся в сети прямо на момент подписки, а значит увидят уведомление сразу! В несколько раз снижается вероятность подписаться на бота или пользователя, который давно не заходил в свой аккаунт.

Вырастает процент обратной подписки, вы получаете больше трафика и клиентов!

Суть способа в том, что программа проверяет определённые аккаунты (доноров) или

публикации, и следит за свежими подписчиками или теми, кто только что лайкнул публикацию. За счёт особых алгоритмов, мы можем выполнить подписку или

лайк по этим людям в течение короткого времени после активного действия, и в большинстве случаев пользователь ещё будет в сети.

Это кряк на официальную версию

Контакты:

Наш сайт: http://instagram-cracked.ru/

Едино разовая стоимость: 1000р

Контакты для связи и покупки: Телеграм @Olgasoft

Viber/WhatsApp: +79821305265

Icq: 740596032