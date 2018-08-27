Обзор партнерки RoboForex. До 60% от спреда, 5 уровней рефералов

до 70% от спреда в зависимости от типа партнерской программы
*Высокий уровень ставок вознаграждения;
*Начисление комиссии агенту по факту открытия сделки клиентом;
*Отсутствие минимального размера сделки (Min Trade Points) для начисления комиссии;
*Возможность развития собственной партнерской сети;
*5-ть уровней начисления комиссии;
*Не требуются первоначальные вложения;
*Простой механизм регистрации партнерского счета;
*Детализированная статистика по торговым оборотам;
*Отчеты по финансовому вознаграждению;
*Широкий спектр рекламных материалов;
*Информационная поддержка со стороны компании
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Пример расчёта дохода Интернет-партнёра по многоуровневой системе
Рассмотрим простой пример заработка по программе "Интернет-партнёр". Вы привлекли 10 клиентов и 1-го субпартнёра "A". Ваш субпартнёр привлёк 5 клиентов и 1-го субпартнёра "B", который привлёк 5 клиентов. Предположим, каждый из клиентов совершил по одной сделке объёмом 1 лот по валютной паре EUR/USD. Рассчитаем ваш заработок:
Вознаграждение за ваших клиентов = 1 лот * 6 USD (ставка вознаграждения по EUR/USD) * 10 (количество клиентов) = 60 USD.
Ваше вознаграждение за клиентов субпартнёра "A" = 1 лот * 6 USD (ставка вознаграждения по EUR/USD) * 5 (количество клиентов) * 20% (ставка партнёра 2-го уровня) = 6 USD.
Ваше вознаграждение за клиентов субпартнёра "B" = 1 лот * 6 USD (ставка вознаграждения по EUR/USD) * 5 (количество клиентов) * 15% (ставка партнёра 3-го уровня) = 4,5 USD.
Итого: 60 + 6 + 4,5 = 70,5 USD.
Столько может составлять ваше вознаграждение в день за клиентов, привлечённых вами, и клиентов, привлечённых вашими субпартнёрами. Сумма вознаграждения за месяц в таком случае может составлять 1551 USD.
Что такое партнерки форекс и как с ними работать написано здесь http://glavprofit.ru/partner.htm и здесь http://affiliatebiz.ru/?p=1808