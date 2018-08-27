Обзор партнерки RoboForex. До 60% от спреда, 5 уровней рефералов

Отправлено Вчера, 17:46



до 70% от спреда в зависимости от типа партнерской программы



*Высокий уровень ставок вознаграждения;

*Начисление комиссии агенту по факту открытия сделки клиентом;

*Отсутствие минимального размера сделки (Min Trade Points) для начисления комиссии;

*Возможность развития собственной партнерской сети;

*5-ть уровней начисления комиссии;

*Не требуются первоначальные вложения;

*Простой механизм регистрации партнерского счета;

*Детализированная статистика по торговым оборотам;

*Отчеты по финансовому вознаграждению;

*Широкий спектр рекламных материалов;

*Информационная поддержка со стороны компании



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Пример расчёта дохода Интернет-партнёра по многоуровневой системе

Рассмотрим простой пример заработка по программе "Интернет-партнёр". Вы привлекли 10 клиентов и 1-го субпартнёра "A". Ваш субпартнёр привлёк 5 клиентов и 1-го субпартнёра "B", который привлёк 5 клиентов. Предположим, каждый из клиентов совершил по одной сделке объёмом 1 лот по валютной паре EUR/USD. Рассчитаем ваш заработок:

Вознаграждение за ваших клиентов = 1 лот * 6 USD (ставка вознаграждения по EUR/USD) * 10 (количество клиентов) = 60 USD.

Ваше вознаграждение за клиентов субпартнёра "A" = 1 лот * 6 USD (ставка вознаграждения по EUR/USD) * 5 (количество клиентов) * 20% (ставка партнёра 2-го уровня) = 6 USD.

Ваше вознаграждение за клиентов субпартнёра "B" = 1 лот * 6 USD (ставка вознаграждения по EUR/USD) * 5 (количество клиентов) * 15% (ставка партнёра 3-го уровня) = 4,5 USD.

Итого: 60 + 6 + 4,5 = 70,5 USD.



Столько может составлять ваше вознаграждение в день за клиентов, привлечённых вами, и клиентов, привлечённых вашими субпартнёрами. Сумма вознаграждения за месяц в таком случае может составлять 1551 USD.



Что такое партнерки форекс и как с ними работать написано здесь http://glavprofit.ru/partner.htm и здесь http://affiliatebiz.ru/?p=1808











