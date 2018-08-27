BRO!Partners партнерская программа казино SlotsBro.

Отправлено Сегодня, 13:14

Уважаемые вебмастера, вас приветствует партнерская программа казино SlotsBRO, BRO!Partners, одна из самых выгодных программ по сотрудничеству на российском рынке гемблингового промоушена. Мы предлагаем лучшую комиссию для всех партнеров, подбираем индивидуальные условия, за вами закрепляется персональный менеджер, который всегда ответит на ваши вопросы. Никаких проблем с выплатами не возникает. Вы получаете деньги любым удобным для вас способом автоматически. Также в вашем распоряжении будут лучшие инструменты для конверсии.

Общая информация о казино SlotsBro

Slots Bro – это современное казино с собственным моральным кодексом.

Здесь существует «Путь братана» - геймифицированная программа лояльности.

Для перехода на новый статус нужно выполнять квесты и собирать ачивки.

Каждый новый статус дает игрокам дополнительные бонусы и возможности.

Пользователям нужно будет пройти весь путь от «БРОдяги» до «БРОга».

Плюсы партнерской программы BRO!Partners

1) Надежные стабильные выплаты, которые будут приходить точно в срок.

2) Выгода работы с нами. В нашей партнерской системе существует справедливая система увеличения процента комиссионных выплат в зависимости от количества привлеченных вами активных игроков.

3) Простота и ясность правил, а также компетентная служба поддержки пользователей.

Условия сотрудничества

Для партнеров доступно 3 схемы дохода: revshare, CPA, гибрид CPA.

1. Доход по динамической системе revshare зависит от количества активных игроков в месяц.

∙ 0-5 FTD в месяц = 25%;

∙ 5-10 FTD в месяц = 30%;

∙ 10-20 FTD в месяц = 35%;

∙ 20-40 FTD в месяц = 40%;

∙ 40+ FTD в месяц = 45%.

Статический доход по revenue share – обсуждается индивидуально с аффилейт-менеджером.

2. Сделка по CPA и гибрид CPA обсуждается индивидуально и активируется по запросу.

Гарантии

Мы гарантируем вам стабильный доход и честные выплаты по заключенному с вами договору сотрудничества. Во время регистрации вы имеете возможность ознакомиться с нашими правилами и условиями.

Не стоит тянуть с принятием правильного решения – присоединяйся к нам, бро!

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Наши контакты

В случае возникновения вопросов вы можете обратиться к нам, связавшись с нами по указанным контактным данным. Мы всегда открыты для сотрудничества и готовы рассмотреть ваши пожелания и предложения!

Аффилейт-менеджер: andrew@bropartners.com Skype: live:andrew_24634

Аффилейт-менеджер: gbu@bropartners.com