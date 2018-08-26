Сервис для раскрутки социальных сетей БЕСПЛАТНО!

Отправлено Вчера, 18:24

BLACKCARTEL.RU

Облачный софт для SMM и Арбитража трафика

с наибольшим, из представленных на рынке, функционалом.



Ты, возможно, слышал о нас, но почему мы решили заявить о себе только сейчас?!

Потому, что мы - готовы! Да, да- теперь все именно так, мы с уверенностью можем сказать что: “Все тесты окончены, и мы являемся лидерами по функционалу”. Нет, работа над совершенствованием технологий и доработкой функционала не остановлена, да мы вообще не планируем прекращать развиваться. Просто сейчас, благодаря нашей команде которая занимается разработкой, развитием и конечно же всем бета-тестерам, мы готовы выпускать наш продукт в свет!



Что ты должен знать о софте? Это облачный софт, который работает 24 часа в сутки, независимо, включен ли у тебя компьютер. Этот софт собрал в себя все функции сервисов для СММ продвижения и продуман с уклоном в арбитраж, например, есть функция «клонировать аккаунт», где вы в 2 нажатия сможете клонировать чужой аккаунт инстаграм. Софт был разработан с учетом многих «подводных камней», т.к. создателем софта является «Довольный арбитражник», если ты знаком хоть немного с добычей бесплатного трафика, то знаешь и его.



В сервисе реализованы такие соц.сети как:

Instagram

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники



Чтобы не быть голословным, и ты сам лично смог зайти и проверить весь функционал, я просто оставлю здесь промокод на 5 дней использования, где ты сможешь опробовать все социальные сети. Заходи на blackcartel.ru и вводи промокод «test5»



Вы всегда сможете решить любой вопрос, касающийся сервиса с помощью тех. поддержки 24/7 https://t.me/Help_cartel