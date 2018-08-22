OfferGate.Pro: Браузеры, Игры, Пуши. Выгодная монетизация и Арбитраж.

Отправлено Сегодня, 14:23

Уважаемые партнеры!

Рады представить вам выгодный оффер для любого типа сайтов - Web Push Notification позволяет монетизировать любые сайты без показов рекламы на них. Подробнее…

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OfferGate.pro - это партнерская сеть по выкупу и монетизации трафика любой тематики, специализирующаяся на безопасных решениях по монетизации!

Почему мы?

Безопасная монетизация любых сайтов, ГЕО и ОС

Наиболее высокие отчисления на рынке

Выплаты по запросу

Низкая минимальная сумма для вывода

Дружественный саппорт

Индивидуальный подход к каждому партнеру

Работаем с дружественными сетями и арбитражниками

Гибкие инструменты статистики

Кастом промо по согласованию

Безопасное решение для любых сайтов

Push Web Notification - подходят для сайтов любой тематики,

Топовые игровые офферы,

Белая баннерная реклама для загрузочного трафика.

Прозрачная статистика с расширенным функционалом

Вы можете отслеживать показатели по каждому офферу и самостоятельно управлять рекламной кампанией в личном кабинете.

Или просто довериться нашим менеджерам, которые сделают все за Вас

Мы дорожим вами, а потому платим стабильно и без задержек в любой удобный для вас день. Даже в выходные!

Реферальная система

Приглашайте новых вебмастеров в нашу партнерскую программу и получайте 5% от их дохода!

Индивидуальные условия для каждого

Мы готовы платить авансом или по СPA

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