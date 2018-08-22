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OfferGate.Pro: Браузеры, Игры, Пуши. Выгодная монетизация и Арбитраж.

Автор темы OfferGate, Сегодня, 14:23

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#1 OfferGate

OfferGate

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Отправлено Сегодня, 14:23

Уважаемые партнеры!
 
Рады представить вам выгодный оффер для любого типа сайтов - Web Push Notification позволяет монетизировать любые сайты без показов рекламы на них. Подробнее…
 
Спешите подключиться и заработать первым!
 
 
OfferGate.pro - это партнерская сеть по выкупу и монетизации трафика любой тематики, специализирующаяся на безопасных решениях по монетизации!

 

 
Почему мы?
 
2705.png Безопасная монетизация любых сайтов, ГЕО и ОС
2705.png Наиболее высокие отчисления на рынке
2705.png Выплаты по запросу
2705.png Низкая минимальная сумма для вывода
2705.png Дружественный саппорт
2705.png Индивидуальный подход к каждому партнеру
2705.png Работаем с дружественными сетями и арбитражниками
2705.png Гибкие инструменты статистики
2705.png Кастом промо по согласованию
 
 
Безопасное решение для любых сайтов
 
2705.png Push Web Notification - подходят для сайтов любой тематики,
2705.png Топовые игровые офферы,
2705.png Белая баннерная реклама для загрузочного трафика.
 
 
Прозрачная статистика с расширенным функционалом
 
Вы можете отслеживать показатели по каждому офферу и самостоятельно управлять рекламной кампанией в личном кабинете.
Или просто довериться нашим менеджерам, которые сделают все за Вас
 
D83DDCB0.png Ежедневные выплаты
Мы дорожим вами, а потому платим стабильно и без задержек в любой удобный для вас день. Даже в выходные!
 
Реферальная система
Приглашайте новых вебмастеров в нашу партнерскую программу и получайте 5% от их дохода!
 
Индивидуальные условия для каждого
Мы готовы платить авансом или по СPA
 
 
 
Контакты:
 
Skype: Support OfferGate.pro
 

 


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